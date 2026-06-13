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Mundial 2026

Brasil, con un gran gol de Vinicius, empató con Marruecos en su debut en el Mundial 2026

La selección de Brasil, sin Neymar, debutó este sábado en el Mundial 2026 con un empate ante Marruecos, por el Grupo C del certamen

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Vinicius marcó el empate de Brasil ante Marruecos.

Vinicius marcó el empate de Brasil ante Marruecos.

La selección de Brasil, sin Neymar (está lesionado), debutó este sábado en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con un empate 1 a 1 con Marruecos, en el estadio MetLife Stadium, de New Jersey, por el Grupo C del certamen.

Ismael Saibari abrió la cuenta para el equipo africano a los 21' del primer tiempo con una buena conquista y a los 32' Vinicius Júnior empató para el elenco verdeamarelo con un tremendo gol.

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Brasil y Marruecos no se sacaron ventajas en Nueva Jersey.

Brasil y Marruecos no se sacaron ventajas en Nueva Jersey.

Este sábado a las 22 de Argentina, Escocia y Haití cerrarán la primera fecha del Grupo C.

En el comienzo del encuentro Marruecos fue más agresivo en la presión y en el ataque con Ismael Saibari y Achaf Hakimi por la derecha tuvo cuatro ocasiones poco claras en los primeros 10 minutos.

Recién, a los 13' Brasil tuvo su primer jugada de peligro en los pies de Vinicius Júnior con un desborde por izquierda y un centro que no podría conectar Igor Thiago.

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A los 21' del primer tiempo Saibari, de contra, cuchareó la pelota ante la lejana salida de Alisson Becker para adelantar al equipo africano.

Luego Vinicius desbordó desde la izquierda, hamacándose y sacó el latigazo cruzado para meter la pelota al ángulo e igualar el juego para la "Canarinha", a los 32 de la primera parte.

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Brasil no pudo con Marruecos.

Brasil no pudo con Marruecos.

El segundo tiempo fue más con ataques cuidadosos por parte de ambos; Brasil aprovechó para animarse un poco más, pero sin tanta claridad, mientras que su rival ataco mucho menos en base a la intensidad brindada en la primera parte.

Fue empate entre brasileños y marroquíes.

Lo que viene para Brasil y Marruecos en el Mundial 2026

Los dirigidos por Carlo Ancelotti deberán medirse con Haití en la segunda jornada, en un partido que se jugará el viernes 19 de junio a las 21.30, mientras que los orientados por Mohamed Ouahbi se enfrentarán con Escocia ese mismo día a las 19.

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