Brasil, con un gran gol de Vinicius, empató con Marruecos en su debut en el Mundial 2026

En el comienzo del encuentro Marruecos fue más agresivo en la presión y en el ataque con Ismael Saibari y Achaf Hakimi por la derecha tuvo cuatro ocasiones poco claras en los primeros 10 minutos.

Recién, a los 13' Brasil tuvo su primer jugada de peligro en los pies de Vinicius Júnior con un desborde por izquierda y un centro que no podría conectar Igor Thiago.

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A los 21' del primer tiempo Saibari, de contra, cuchareó la pelota ante la lejana salida de Alisson Becker para adelantar al equipo africano.

Luego Vinicius desbordó desde la izquierda, hamacándose y sacó el latigazo cruzado para meter la pelota al ángulo e igualar el juego para la "Canarinha", a los 32 de la primera parte.

brasil-marruecos1 Brasil no pudo con Marruecos.

El segundo tiempo fue más con ataques cuidadosos por parte de ambos; Brasil aprovechó para animarse un poco más, pero sin tanta claridad, mientras que su rival ataco mucho menos en base a la intensidad brindada en la primera parte.

Fue empate entre brasileños y marroquíes.

Lo que viene para Brasil y Marruecos en el Mundial 2026

Los dirigidos por Carlo Ancelotti deberán medirse con Haití en la segunda jornada, en un partido que se jugará el viernes 19 de junio a las 21.30, mientras que los orientados por Mohamed Ouahbi se enfrentarán con Escocia ese mismo día a las 19.