Neymar le dio muy malas noticias a Brasil antes del debut en el Mundial ante Marruecos

Neymar se perdería el debut de Brasil frente a Marruecos

Ney no sería tenido en cuenta por el DT italiano Carlo Ancelotti para su debut mundialista como DT de selecciones, que tendrá este sábado 13 de junio ante Marruecos a las 19:00 (horario argentino), e incluso es duda para el resto de la fase de grupos.

Carlo Ancelotti Ancelotti no contaría con Neymar para el debut de Brasil ante Marruecos.

Neymar estuvo en duda para jugar el Mundial 2026 y generó algarabía entre los hinchas cuando fue confirmada por Ancelotti en conferencia de prensa, aunque no está para jugar.

Tras volver desde el fútbol árabe al Santos, el club en el que se formó como juvenil a mediados del año pasado, el exjugador del Barcelona sufrió lesiones en el muslo, meniscos y el gemelo, además de una operación de rodilla a principios de año.

Neymar está alas puertas de su cuarto Mundial con el combinado brasileño. Su mejor actuación fue en 2014, cuando la Verdeamarela fue local y el atacante que entonces tenía 22 años encadenaba grandes actuaciones, hasta sufrir una fractura lumbar en el partido de cuartos de final, luego de que el colombiano Camilo Zúñiga le propine un rodillazo.

Luego Brasil jugó las semifinales del torneo ecuménico y sufrió una humillante e inolvidable derrota por 7-1 ante Alemania, un partido que quedará grabado en la historia.