Día clave para Neymar: el 10 de Brasil volverá a hacerse estudios por su lesión ¿Llega al debut?

Día clave para Neymar en Brasil

La lesión de Neymar es un tema serio para el cuerpo técnico de Brasil comandado por Carlo Ancelotti. Los días siguen transcurriendo y el astro brasileño continúa trabajando de manera diferencia en el gimnasio y en el campo de juego.

El pasado fin de semana, el futbolista del Santos no viajó a Cleveland para jugar el amistoso frente a Egipto y se quedó en la concentración rehabilitándose con una máquina con tecnología de primera calidad de la NASA.

Este lunes, Neymar se someterá a nuevos estudios para determinar el grado de evolución de su afección en el gemelo. Solo restan cinco días para el estreno de la Selección carioca en la Copa del Mundo ante Marruecos, y todo indica que el 10 sería baja para ese compromiso. Aunque en el cuerpo médico no pierden las esperanzas.

neymar lesion 2 Neymar acelera su recuperación para poder sumarse a sus compañeros en los entrenamientos de Brasil.

De acuerdo con los resultados de los mencionados exámenes médicos, Neymar podrá o no sumarse a la par del grupo. Pero los trabajos con pelota serán autorizados pertinentemente según la conformidad del cuerpo médico.

La fecha en la que más probabilidades tendría de volver Neymar a ponerse la camiseta de la Selección de Brasil sería en el segundo compromiso del Grupo C, ante Haití, el viernes 19 de junio.