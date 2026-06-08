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Día clave para Neymar: el 10 de Brasil volverá a hacerse estudios por su lesión ¿Llega al debut?

Neymar se someterá a estudios para determinar la evolución de su lesión en el gemelo. En Brasil hay incertidumbre de si llega al debut del Mundial

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]

En vísperas del debut en la Copa del Mundo, la delegación Brasil vivirá una jornada clave en torno a la figura de Neymar. El astro paulista arrastra una lesión de grado 2 en su gemelo y, de la evolución, dependerá su participación en los primeros compromisos del certamen a disputarse en Estados Unidos.

Lo cierto es que Neymar sigue trabajando diferenciado mientras que el resto del plantel de Brasil aumenta cargas y es sometido a exigencias e intensos trabajos físicos con vistas al debut mundialista ante Marruecos del próximo sábado 13 de junio.

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Neymar contin&uacute;a trabajando diferenciado en la concentraci&oacute;n de la Selecci&oacute;n de Brasil.&nbsp;

Neymar continúa trabajando diferenciado en la concentración de la Selección de Brasil.

Día clave para Neymar en Brasil

La lesión de Neymar es un tema serio para el cuerpo técnico de Brasil comandado por Carlo Ancelotti. Los días siguen transcurriendo y el astro brasileño continúa trabajando de manera diferencia en el gimnasio y en el campo de juego.

El pasado fin de semana, el futbolista del Santos no viajó a Cleveland para jugar el amistoso frente a Egipto y se quedó en la concentración rehabilitándose con una máquina con tecnología de primera calidad de la NASA.

Este lunes, Neymar se someterá a nuevos estudios para determinar el grado de evolución de su afección en el gemelo. Solo restan cinco días para el estreno de la Selección carioca en la Copa del Mundo ante Marruecos, y todo indica que el 10 sería baja para ese compromiso. Aunque en el cuerpo médico no pierden las esperanzas.

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Neymar acelera su recuperaci&oacute;n para poder sumarse a sus compa&ntilde;eros en los entrenamientos de Brasil.&nbsp;

Neymar acelera su recuperación para poder sumarse a sus compañeros en los entrenamientos de Brasil.

De acuerdo con los resultados de los mencionados exámenes médicos, Neymar podrá o no sumarse a la par del grupo. Pero los trabajos con pelota serán autorizados pertinentemente según la conformidad del cuerpo médico.

La fecha en la que más probabilidades tendría de volver Neymar a ponerse la camiseta de la Selección de Brasil sería en el segundo compromiso del Grupo C, ante Haití, el viernes 19 de junio.

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