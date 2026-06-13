Cómo le fue a la Selección de Brasil en sus últimos cinco debuts en la Copa del Mundo

La espera terminó para la Selección de Brasil. De la mano de Carlo Ancelotti, y sin la presencia de Neymar, la Verdeamarelha tendrá su primera presentación en el Mundial 2026. Será desde las 19 ante Marruecos, por la primera fecha del Grupo C.
A horas de su debut en el Mundial 2026, repasamos cómo le fue a la Selección de Brasil en su presentación en las últimas cinco Copas del Mundo
La espera terminó para la Selección de Brasil. De la mano de Carlo Ancelotti, y sin la presencia de Neymar, la Verdeamarelha tendrá su primera presentación en el Mundial 2026. Será desde las 19 ante Marruecos, por la primera fecha del Grupo C.
El encuentro comenzará a las 19 (hora de Argentina) y se disputará en el MetLife Stadium, ubicado en el suburbio de Meadowlands, en la ciudad de East Rutherford.
La espera terminó para el pentacampeón. Este sábado, la Selección de Brasil hará su presentación oficial en el Mundial 2026. El gran objetivo de la Verdeamarelha es claro: cortar la sequía de 24 años sin levantar la Copa del Mundo.
A pesar de las alarmas encendidas por el rendimiento reciente, hay un dato que alimenta la ilusión de los fanáticos brasileños. La estadística histórica en los estrenos mundialistas es sencillamente impresionante: de sus últimos 20 debuts en la Copa del Mundo, acumula un saldo de 17 triunfos y apenas tres empates.
De cara al encuentro contra Marruecos, Brasil sufriría la sensible baja de Neymar. El hombre del Santos todavía no se ha recuperado del todo de una lesión en uno de sus gemelos y tendrá que esperar para ver acción en el Mundial 2026.
Brasil ganó en cuatro de sus últimos cinco debuts en la Copa del Mundo: