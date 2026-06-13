Cómo le fue a la Selección de Brasil en sus últimos cinco debuts en la Copa del Mundo

A pesar de las alarmas encendidas por el rendimiento reciente, hay un dato que alimenta la ilusión de los fanáticos brasileños. La estadística histórica en los estrenos mundialistas es sencillamente impresionante: de sus últimos 20 debuts en la Copa del Mundo, acumula un saldo de 17 triunfos y apenas tres empates.

De cara al encuentro contra Marruecos, Brasil sufriría la sensible baja de Neymar. El hombre del Santos todavía no se ha recuperado del todo de una lesión en uno de sus gemelos y tendrá que esperar para ver acción en el Mundial 2026.

Selección de Brasil

Los últimos 5 debuts de Brasil

Brasil ganó en cuatro de sus últimos cinco debuts en la Copa del Mundo: