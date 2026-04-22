Semanas atrás la Selección de Brasil recibió la peor noticia con respecto a Rodrygo: el delantero del Real Madrid sufrió la ruptura de ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla derecha, por lo que fue operado y su participación en el Mundial 2026 quedó totalmente descartada.
La Selección de Brasil sumó una sensible baja en la previa del Mundial
A 50 días del Mundial 2026, la Selección de Brasil aguarda los estudios de un jugador fundamental en el esquema de Carlo Ancelotti
El conjunto blanco no está pasando su mejor momento: quedó eliminado de la Champions League en cuartos de final a manos del Bayern Múnich, de la Copa del Rey ante el humilde Albacete (quienes están en la mitad de la tabla en la Segunda División) y se encuentra a seis puntos del Barcelona en La Liga, con un partido más.
Para colmo, en el triunfo del martes contra el Deportivo Alavés por 2 a 1, el Merengue tuvo que cambiar en la primera etapa a Éder Militao y hay una preocupación latente de que se pierda la cita máxima.
La Selección de Brasil sumó una sensible baja en la previa del Mundial 2026
Más allá que los tres puntos se quedaron en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid presentó dos problemas que trascienden el ámbito deportivo: la lesión de Éder Militao y los silbidos que recibió Franco Mastantuono.
El defensor de la Selección de Brasil tuvo que ser reemplazado sobre el final del primer tiempo cuando ingresó Antonio Rüdiger, encendiendo las alarmas tanto en Álvaro Arbeloa como en Carlo Ancelotti.
Es que, aunque el Real Madrid sumará su segunda temporada sin títulos y no precisa imperiosamente del defensor, La Verdeamarela si desea contar con sus servicios para lograr ganar el tan ansiado sexto título mundialista.
La Selección de Brasil aguarda por el parte médico
Militao sintió unas molestias en la parte posterior del muslo izquierdo tras una definición forzada que dio en el travesaño del Deportivo Alavés. Fue ahí cuando llamó al cuerpo médico y se decidió el cambio rápidamente.
El Real Madrid aún no dio a conocer el parte médico del defensor de la Selección de Brasil que ha tenido una temporada con diferentes lesiones que han afectado su continuidad como titular. De esta manera, sumó la cuarta lesión en la temporada, donde se perdió 25 partidos hasta el momento y suma 137 días de baja.
- 27 de septiembre de 2025: problema en el tobillo izquierdo - una semana fuera de las canchas.
- 18 de noviembre de 2025: lesión muscular en el aductor mayor de la pierna derecha - 12 días sin jugar.
- 7 de diciembre de 2025: rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal - cuatro meses de baja.
Todo indicaría que en esta oportunidad se trataría de un problema muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Se trataría de un calambre que el propio jugador decidió no forzar teniendo en cuenta sus lesiones recientes y la posibilidad de perderse el Mundial 2026.