Éder Militão - Real Madrid El defensor de la Selección de Brasil apenas logró disputar 45 minutos contra el Deportivo Alavés.

La Selección de Brasil sumó una sensible baja en la previa del Mundial 2026

Más allá que los tres puntos se quedaron en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid presentó dos problemas que trascienden el ámbito deportivo: la lesión de Éder Militao y los silbidos que recibió Franco Mastantuono.

El defensor de la Selección de Brasil tuvo que ser reemplazado sobre el final del primer tiempo cuando ingresó Antonio Rüdiger, encendiendo las alarmas tanto en Álvaro Arbeloa como en Carlo Ancelotti.

Es que, aunque el Real Madrid sumará su segunda temporada sin títulos y no precisa imperiosamente del defensor, La Verdeamarela si desea contar con sus servicios para lograr ganar el tan ansiado sexto título mundialista.

Éder Militão Después de estrellar un disparo en el travesaño el defensor de la Selección de Brasil y del Real Madrid pidió el cambio.

La Selección de Brasil aguarda por el parte médico

Militao sintió unas molestias en la parte posterior del muslo izquierdo tras una definición forzada que dio en el travesaño del Deportivo Alavés. Fue ahí cuando llamó al cuerpo médico y se decidió el cambio rápidamente.

Embed La acción de la lesión de Militao. pic.twitter.com/I4QaJjNDTp https://t.co/cocNrdZyIX — MT2 (@madrid_total2) April 21, 2026

El Real Madrid aún no dio a conocer el parte médico del defensor de la Selección de Brasil que ha tenido una temporada con diferentes lesiones que han afectado su continuidad como titular. De esta manera, sumó la cuarta lesión en la temporada, donde se perdió 25 partidos hasta el momento y suma 137 días de baja.

27 de septiembre de 2025: problema en el tobillo izquierdo - una semana fuera de las canchas.

18 de noviembre de 2025: lesión muscular en el aductor mayor de la pierna derecha - 12 días sin jugar.

7 de diciembre de 2025: rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal - cuatro meses de baja.

Todo indicaría que en esta oportunidad se trataría de un problema muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Se trataría de un calambre que el propio jugador decidió no forzar teniendo en cuenta sus lesiones recientes y la posibilidad de perderse el Mundial 2026.