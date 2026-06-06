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Portugal venció a un Chile que no levanta cabeza: también ganaron Bélgica y Alemania

La Selección de Portugal se impuso, como local, por 2-1 ante Chile en un amistoso que tuvo a Cristiano Ronaldo disputando 45 minutos

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Portugal le ganó 2-1 a Chile en un amistoso previo al Mundial 2026.

Portugal le ganó 2-1 a Chile en un amistoso previo al Mundial 2026.

La Selección de Portugal cumplió este sábado con su primer encuentro de preparación para el Mundial de 2026. En él venció a su par de Chile por 2-1 en un duelo disputado en el estadio Nacional de Portugal (también llamado estadio Nacional do Jamor).

Los comandados por Roberto Martínez fueron claros dominadores del juego, pero tardaron para poder romper la paridad en el marcador. Gonzalo Guedes y Bruno Fernandes, a los 58 y 75 minutos, marcaron para la victoria de los locales. Para la Roja descontó Lucas Cepeda en el segundo minuto de adición.

Cristiano Ronaldo

Portugal ganó con 45 minutos de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, que viene de ser campeón en Arabia Saudita con el Al Nassr, fue titular y completó los primeros 45 minutos del partido. El Bicho solo tuvo un remate al arco antes de ser reemplazado.

El clima del partido se caldeó justo cuando la primera etapa llegaba a su fin. Un cruce entre Joao Cancelo y Felipe Faúndez derivó en empujones entre varios futbolistas. Como consecuencia de ello, Rafael Leao e Iván Román terminaran expulsados con tarjeta roja directa

En la segunda parte, ya sin Cristiano Ronaldo en cancha, el dominio de la Selección de Portugal se tradujo en el marcador. A los 58 minutos, Gonzalo Guedes abrió la cuenta tras recibir un pase en profundidad de Rúben Neves. Más tarde, a los 75', Bruno Fernandes amplió la ventaja con un potente tiro desde fuera del área.

Chile encontró el descuento ya en tiempo de adición gracias a Lucas Cepeda, quien aprovechó una desatención defensiva local para anotar desde afuera del área.

Los amistosos previos al Mundial 2026 de este sábado

  • Bélgica 5-0 Túnez
  • Portugal 2-1 Chile
  • Rumania 2-1 Gales
  • Alemania 2-1 Estados Unidos
  • Suiza 1-1 Australia

Por jugarse

  • Inglaterra vs Nueva Zelanda
  • Bolivia vs Escocia
  • Qatar vs El Salvador
  • Cabo Verde vs Bermuda
  • Brasil vs Egipto
  • Venezuela vs Turquía
  • Argentina vs El Salvador
  • Curazao vs Aruba

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