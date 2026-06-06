Portugal venció a un Chile que no levanta cabeza: también ganaron Bélgica y Alemania

Portugal ganó con 45 minutos de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, que viene de ser campeón en Arabia Saudita con el Al Nassr, fue titular y completó los primeros 45 minutos del partido. El Bicho solo tuvo un remate al arco antes de ser reemplazado.

El clima del partido se caldeó justo cuando la primera etapa llegaba a su fin. Un cruce entre Joao Cancelo y Felipe Faúndez derivó en empujones entre varios futbolistas. Como consecuencia de ello, Rafael Leao e Iván Román terminaran expulsados con tarjeta roja directa

En la segunda parte, ya sin Cristiano Ronaldo en cancha, el dominio de la Selección de Portugal se tradujo en el marcador. A los 58 minutos, Gonzalo Guedes abrió la cuenta tras recibir un pase en profundidad de Rúben Neves. Más tarde, a los 75', Bruno Fernandes amplió la ventaja con un potente tiro desde fuera del área.

Chile encontró el descuento ya en tiempo de adición gracias a Lucas Cepeda, quien aprovechó una desatención defensiva local para anotar desde afuera del área.

Los amistosos previos al Mundial 2026 de este sábado

Bélgica 5-0 Túnez

Portugal 2-1 Chile

2-1 Rumania 2-1 Gales

Alemania 2-1 Estados Unidos

Suiza 1-1 Australia

Por jugarse