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La Selección de Brasil le ganó a Egipto y llega confiado al inicio del Mundial 2026

La Selección de Brasil venció a Egipto 2-1 y llega con el pecho inflado a su debut en el Mundial 2026

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
La Selección de Brasil le ganó a Egipto.

La Selección de Brasil le ganó a Egipto.

La Selección de Brasil venció por 2-1 a Egipto en Cleveland, Estados Unidos, en su última prueba antes de su debut en el Mundial 2026. El triunfo llegó en un contexto expectante, ya que Neymar no jugó por estar recuperándose con el firme objetivo de llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo.

Sin su máxima figura en la cancha, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti apostó a la presión alta para lastimar a los africanos. Aunque la Verdeamarela controló el trámite del juego y exhibió orden defensivo en el centro del campo, mostró poco brillo en la ofensiva.

Brasil 2-1 Egipto

Endrick destrabó el partido en el complemento

La primera mitad en Cleveland estuvo marcada por las desatenciones en las áreas. Brasil golpeó primero gracias a una presión alta que le permitió a Bruno Guimarães robar la pelota cerca del área grande y abrir el marcador.

La alegría le duró poco a la Verdeamarelha, ya que Egipto reaccionó rápido tras un mal pase atrás Marquinhos. El error fue buen aprovechado por Mostafa Ziko, quien aprovechó para poner el 1-1 parcial.

Para el segundo tiempo, Ancelotti cambió a casi todo el equipo y mandó a la cancha a Endrick. El futuro exl Real Madrid resolvió el pleito al comenzar el complemento con un remate en el área grande tras una asistencia de Raphinha.

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A partir de allí, los suplentes mantuvieron el orden y neutralizaron con éxito a Mohamed Salah, quien sumó minutos en la segunda parte pero pasó completamente desapercibido ante la firme defensa brasileña.

La única nota negativa para la Canarinha fue la lesión del lateral Wesley, retirado con dolores en la ingle.

Los amistosos de este sábado

  • Bélgica 5-0 Túnez
  • Portugal 2-1 Chile
  • Rumania 2-1 Gales
  • Alemania 2-1 Estados Unidos
  • Suiza 1-1 Australia
  • Inglaterra 1-1 Nueva Zelanda
  • Bolivia 0-4 Escocia
  • Qatar 0-0 El Salvador
  • Cabo Verde 3-0 Bermuda
  • Brasil 2-1 Egipto
  • Venezuela 1-2 Turquía

Por jugarse

  • Argentina vs El Salvador
  • Curazao vs Aruba

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