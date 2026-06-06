La Selección de Brasil le ganó a Egipto y llega confiado al inicio del Mundial 2026

Endrick destrabó el partido en el complemento
La primera mitad en Cleveland estuvo marcada por las desatenciones en las áreas. Brasil golpeó primero gracias a una presión alta que le permitió a Bruno Guimarães robar la pelota cerca del área grande y abrir el marcador.
La alegría le duró poco a la Verdeamarelha, ya que Egipto reaccionó rápido tras un mal pase atrás Marquinhos. El error fue buen aprovechado por Mostafa Ziko, quien aprovechó para poner el 1-1 parcial.
Para el segundo tiempo, Ancelotti cambió a casi todo el equipo y mandó a la cancha a Endrick. El futuro exl Real Madrid resolvió el pleito al comenzar el complemento con un remate en el área grande tras una asistencia de Raphinha.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CBF_Futebol/status/2063407505967841744&partner=&hide_thread=false
A partir de allí, los suplentes mantuvieron el orden y neutralizaron con éxito a Mohamed Salah, quien sumó minutos en la segunda parte pero pasó completamente desapercibido ante la firme defensa brasileña.
La única nota negativa para la Canarinha fue la lesión del lateral Wesley, retirado con dolores en la ingle.
Los amistosos de este sábado
- Bélgica 5-0 Túnez
- Portugal 2-1 Chile
- Rumania 2-1 Gales
- Alemania 2-1 Estados Unidos
- Suiza 1-1 Australia
- Inglaterra 1-1 Nueva Zelanda
- Bolivia 0-4 Escocia
- Qatar 0-0 El Salvador
- Cabo Verde 3-0 Bermuda
- Brasil 2-1 Egipto
- Venezuela 1-2 Turquía
Por jugarse
- Argentina vs El Salvador
- Curazao vs Aruba