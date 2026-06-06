Tim Payne no pudo con Inglaterra a días del Mundial 2026

Tim Payne no pudo contra Inglaterra, que ganó 1-0

El trámite del partido reflejó un dominio absoluto de Inglaterra frente a Nueva Zelanda, uno de los equipos más débiles del Mundial 2026, el cual venía de ser goleado 4-0 por Haití.

La paridad se rompió a los 47 minutos de la primera etapa gracias a una genialidad de Harry Kane, quien conectó un magistral cabezazo tras un centro preciso de Djen Spence desde el sector izquierdo. Con esta conquista el hombre del Bayer Múnich llegó a 67 gritos en la temporada.

Para el segundo tiempo, el entrenador Thomas Tuchel cambió por completo al once titular del equipo europeo pensando en el debut en el Mundial 2026 ante Croacia.

La modificación total del equipo no mejoró la producción ofensiva de Inglaterra, que apenas remató cuatro veces al arco en todo el encuentro. Aunque figuras como Jude Bellingham intentaron aportar detalles de su clase, Nueva Zelanda resistió replegada y el marcador no volvió a moverse, dejando un sabor a poco para los ganadores.

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