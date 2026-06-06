Tim Payne no pudo con Inglaterra a días del Mundial 2026

La Selección de Nueva Zelanda no pudo evitar la derrota por 1-0 ante Inglaterra en su amistoso previo al Mundial 2026. Tim Payne, el futbolista que se volvió sensación en la previa de la máxima cita mundialista, fue titular en el estadio de los Bucaneros de Tampa Bay y poco pudo hacer para evitar la caída de su equipo.
El elenco británico mostró un rendimiento discreto y dependió exclusivamente de la efectividad de su máxima figura. El único tanto del partido llegó al borde del entretiempo de la mano de Harry Kane.
Tim Payne no pudo contra Inglaterra, que ganó 1-0
El trámite del partido reflejó un dominio absoluto de Inglaterra frente a Nueva Zelanda, uno de los equipos más débiles del Mundial 2026, el cual venía de ser goleado 4-0 por Haití.
La paridad se rompió a los 47 minutos de la primera etapa gracias a una genialidad de Harry Kane, quien conectó un magistral cabezazo tras un centro preciso de Djen Spence desde el sector izquierdo. Con esta conquista el hombre del Bayer Múnich llegó a 67 gritos en la temporada.
Para el segundo tiempo, el entrenador Thomas Tuchel cambió por completo al once titular del equipo europeo pensando en el debut en el Mundial 2026 ante Croacia.
La modificación total del equipo no mejoró la producción ofensiva de Inglaterra, que apenas remató cuatro veces al arco en todo el encuentro. Aunque figuras como Jude Bellingham intentaron aportar detalles de su clase, Nueva Zelanda resistió replegada y el marcador no volvió a moverse, dejando un sabor a poco para los ganadores.
Más partidos en la previa del Mundial 2026
- Bélgica 5-0 Túnez
- Portugal 2-1 Chile
- Rumania 2-1 Gales
- Alemania 2-1 Estados Unidos
- Suiza 1-1 Australia
- Inglaterra 1-1 Nueva Zelanda
- Bolivia 0-4 Escocia
- Qatar 0-0 El Salvador
- Cabo Verde 3-0 Bermuda
Por jugarse
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