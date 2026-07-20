En medio de un panorama de profunda frustación deportiva Agustina Gandolfo salió a bancar a Lautaro Martínez convirtiéndose en una figura fundamental para contener el impacto del resultado adverso que tuvo la Selección argentina en la final del Mundial donde el Toro no ingresó.
El conmovedor mensaje de la mendocina Agustina Gandolfo a Lautaro Martínez luego de la final
Agustina Gandolfo compartió unas profundas palabras de aliento tras el trago amargo frente a España, destacando el sacrificio invisible del futbolista
La mendocina utilizó sus canales oficiales para dedicarle una sentida dedicatoria pública, buscando revalorizar todo el empeño que el deportista entregó en la intimidad de la concentración.
El conmovedor mensaje de la mendocina Agustina Gandolfo a Lautaro Martínez
Agustina Gandolfo publicó en su cuenta de Instagram un sentido mensaje para Lautaro Martínez: "Callado. Siempre respetuoso. Desde el lugar que te toque, trabajando en silencio y confiando en que el esfuerzo siempre termina encontrando su momento".
"Te vi prepararte para este Mundial durante muchísimo tiempo. Vi todo lo que hiciste cuando nadie miraba. El esfuerzo físico, la fortaleza mental, las horas de trabajo, las ganas de superarte todos los días. Tenés un hambre de crecer que admiro, una garra que me llena de orgullo y una humildad que nunca deja de sorprenderme", continúa el escrito.
"Incluso en los momentos más lindos, lo primero que pensás es en nosotros. “Es por ustedes, todo es para ustedes”, nos decís siempre. Y cada vez que lo leo, se me hace un nudo en la garganta", publicó la mendocina de 30 años.
"Porque detrás del jugador que todos ven, hay un hombre con un corazón inmenso. Y ese es el mayor orgullo que tengo. Te admiro profundamente. Te amo con todo mi corazón. Y a pesar de esta derrota, para nosotros ya ganaste hace mucho tiempo", concluyó.