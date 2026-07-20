El conmovedor mensaje de la mendocina Agustina Gandolfo a Lautaro Martínez luego de la final

El esposo de Agustina Gandolfo no ingresó en la final.

"Te vi prepararte para este Mundial durante muchísimo tiempo. Vi todo lo que hiciste cuando nadie miraba. El esfuerzo físico, la fortaleza mental, las horas de trabajo, las ganas de superarte todos los días. Tenés un hambre de crecer que admiro, una garra que me llena de orgullo y una humildad que nunca deja de sorprenderme", continúa el escrito.

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"Incluso en los momentos más lindos, lo primero que pensás es en nosotros. “Es por ustedes, todo es para ustedes”, nos decís siempre. Y cada vez que lo leo, se me hace un nudo en la garganta", publicó la mendocina de 30 años.

"Porque detrás del jugador que todos ven, hay un hombre con un corazón inmenso. Y ese es el mayor orgullo que tengo. Te admiro profundamente. Te amo con todo mi corazón. Y a pesar de esta derrota, para nosotros ya ganaste hace mucho tiempo", concluyó.