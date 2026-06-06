La Selección argentina le gana 1 a 0 a Honduras en el primer tiempo con penal de Lautaro Martínez

En el marco del primero de sus amistosos previos al inicio del Mundial 2026, la Selección argentina se ve las caras con Honduras en el Kyle Field de Texas.
La Selección argentina se ve las caras con Honduras en lo que será su primer partido en suelo estadounidense previo al Mundial 2026
En el marco del primero de sus amistosos previos al inicio del Mundial 2026, la Selección argentina se ve las caras con Honduras en el Kyle Field de Texas.
A los 33 minutos del primer tiempo, Lautaro Martínez abrió de penal la cuenta para la Selección Argentina sobre Honduras.
Lionel Scaloni confirmó un equipo alternativo con el objetivo de cuidar a aquellos que se encuentran lesionados y sin la presencia de su capitán, Lionel Messi. Esta medida también servirá para aquellos que buscan ganarse un lugar en la consideración del DT a días de la Copa del Mundo.
La mala noticia de la jornada fue la desafectación del defensor Leonardo Belardi, por lesión.
Antes del inicio del juego, la organización cometió un error garrafal al confundir la pista del Himno Nacional de nuestro país y poner al aire el tema de Los Palmeras Bombón Asesino.
Argentina se plantó bien ofensivo, con circulación del balón y mucha actividad del Colo Barco. La primera emoción fue albiceleste. A los 6 minutos Simeone probó desde fuera del área, y el arquero honureño respondió bien tirándose a su palo derecho.
A los 10 llegó otra vez el equipo argentino, subiendo por izquierda, y tras un centro al área, Lautaro Martínez cabeceó desviado.
A los 17m se produjo la primera llegada de la selección de Honduras, donde Rodríguez pateó desde la medialuna, y el remate se fue alto.
► GOL ARGENTINA: A los 33 minutos llegó la jugada más clara, con un remate en comba desde lejos de Giovani Lo Celso, y tras el rebote en el travesaño, toma el balón Nicolás Tagliafico, y el defensor hondureño Cristopher Meléndez le cometió falta. Penal que ejecuta y convierte (36') Lautaro Martínez.