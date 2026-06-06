La Selección argentina le gana 1 a 0 a Honduras en el primer tiempo con penal de Lautaro Martínez

Lionel Scaloni confirmó un equipo alternativo con el objetivo de cuidar a aquellos que se encuentran lesionados y sin la presencia de su capitán, Lionel Messi. Esta medida también servirá para aquellos que buscan ganarse un lugar en la consideración del DT a días de la Copa del Mundo.

La mala noticia de la jornada fue la desafectación del defensor Leonardo Belardi, por lesión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2063413154663518615&partner=&hide_thread=false Se venía el himno nacional argentino y... ¡SONÓ EL BOMBÓN ASESINO DE LOS PALMERAS!



INSÓLITO momento en Argentina vs. Honduras... pic.twitter.com/dmh3R9Ok4s — Diario Olé (@DiarioOle) June 7, 2026

Antes del inicio del juego, la organización cometió un error garrafal al confundir la pista del Himno Nacional de nuestro país y poner al aire el tema de Los Palmeras Bombón Asesino.

El partido

Argentina se plantó bien ofensivo, con circulación del balón y mucha actividad del Colo Barco. La primera emoción fue albiceleste. A los 6 minutos Simeone probó desde fuera del área, y el arquero honureño respondió bien tirándose a su palo derecho.

A los 10 llegó otra vez el equipo argentino, subiendo por izquierda, y tras un centro al área, Lautaro Martínez cabeceó desviado.

A los 17m se produjo la primera llegada de la selección de Honduras, donde Rodríguez pateó desde la medialuna, y el remate se fue alto.

► GOL ARGENTINA: A los 33 minutos llegó la jugada más clara, con un remate en comba desde lejos de Giovani Lo Celso, y tras el rebote en el travesaño, toma el balón Nicolás Tagliafico, y el defensor hondureño Cristopher Meléndez le cometió falta. Penal que ejecuta y convierte (36') Lautaro Martínez.