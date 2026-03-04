"La vida ha sido cruel": desgarrador testimonio de la figura de la Selección de Brasil lesionada y sin Mundial

"Incluso sin comprender, confío en ti", comienza el comunicado del delantero de la Selección de Brasil en Instagram. "Uno de los peores días de mi vida, cuánto temí siempre esta lesión… quizá la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente… No sé si lo merezco, pero ¿de qué puedo quejarme? ¡Cuántas cosas maravillosas he vivido ya, que tampoco merecía!", continuó.

"Ha surgido un gran obstáculo en mi vida, en mi carrera, que me impide hacer lo que más amo por un tiempo. Estoy fuera lo que resta de temporada con mi club y fuera del Mundial con mi país, un sueño que todos saben lo mucho que significa para mí. Y solo puedo ser fuerte como siempre, no es nada nuevo", reflexionó el jugador del Real Madrid.

Rodrygo La Selección de Brasil sufrió una baja sensible.

"¡Gracias a todos por las oraciones, los mensajes y el cariño! Son muy importantes para mí. Aunque este es un momento muy difícil, prometo no detenerme aquí, creo que todavía tengo muchas cosas increíbles que vivir y alegrar a todos los que confían en mí, solo es un hasta pronto… Dios sigue al mando de todo", concluyó Rodrygo.

Neymar le dedicó unas sentidas palabras a su compañero de la Selección de Brasil

En cuanto se conoció la noticia Neymar le dedicó unas sentidas palabras a Rodrygo: "Hoy es uno de los días más tristes para mí. Cuando me enteré de la lesión, vi una película en mi cabeza. ¡Todo el sufrimiento, toda la angustia y el miedo de vivir con esta lesión!".

"Mi 10, mi niño, mi heredero (como te llamo), solo te pido una cosa... "cuida tu cabeza", ahora es el momento de rodearte de todos los que amas...Y como dijiste, no merecías pasar por esto ahora mismo... pero ¿quiénes somos nosotros para dudar de los planes de Dios?", continuó expresando Neymar.

Para concluir, agregó: "Hermanito... FUERZA, seguro que volverás volando. Te quiero ¡Así como me apoyaste, yo estaré aquí para ti!".

Aunque Carlo Ancelotti no ha seleccionado a Neymar en sus convocatorias, el delantero de 34 años está recuperado de la lesión de rodilla por lo que volvió al verde campo de juego con dos objetivos fijos: llevar al Santo a lo más alto y ser parte del próximo Mundial representando a la Selección de Brasil.