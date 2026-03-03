El Atlético Madrid cayó goleado frente al Barcelona, pero clasificó a la final de la Copa del Rey

Atlético de Madrid El Atlético de Madrid celebró la clasificación a la final de la Copa del Rey.

Apenas comenzó el partido, a los dos minutos del arranque, Fermín López estalló su remate en el travesaño protegido por el argentino Juan Musso, en lo que sería un avance de lo que se vendría. A los 29 el Barcelona armó una jugada preparada donde, nuevamente, Fermín sacó un corner corto para Lamine Yamal quien se metió en el área y habilitó a Marc Bernal para que colocara el primero.

En el tiempo extra del primer tiempo Pedri cayó dentro del área y desde los 12 pasos Raphinha no falló en lo que se transformó en el 2 a 0.

La remontada se asomaba y los hinchas Culés continuaban entusiasmándose con torcer la historia. Para colmo, en el minuto 72 Marc Bernal volvió a convertir, dejando el panorama más abierto que nunca.

En lo que restó del partido el conjunto del Cholo Simeone bajó los brazos en la parte ofensiva y solo se dedicó a defenderse con uñas y dientes. De esta manera dejó una sensación amarga en el Camp Nou porque a pesar de conseguir sacar el boleto para la final de la Copa del Rey, cayó goleado.

Barcelona - Atlético Madrid El argentino Juan Musso, arquero del Atlético de Madrid, fue una de las figuras del partido.

Cuándo y contra quién juga la final de la Copa del Rey el Atlético de Madrid

El miércoles 4 de marzo a partir de las 17 la Real Sociedad recibirá a Athletic Club por la otra llave de las semifinales. En el primer duelo el conjunto victoriosos fue el conjunto blanco y azul por 1 a 0, quienes buscarán mantener el resultado en casa.

La final de la Copa del Rey se jugará el sábado 18 de abril, a partir de las 17 (hora de Argentina), en el estadio de La Cartuja de Sevilla.