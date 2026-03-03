El Atlético Madrid cayó goleado frente al Barcelona, pero clasificó a la final de la Copa del Rey

La semifinal de la Copa del Rey se disputa a dos partidos: en el primero ganó el Atlético de Madrid en el Estadio Riyadh Air Metropolitano por 4 a 0 mientras que en la vuelta el Barcelona se impuso por 3 a 0 en el Spotify Camp Nou. Por lo tanto, el resultado no le alcanzó al conjunto Culé.
Más allá de la alegría que puede significar sacar el boleto a una nueva final, el equipo del Cholo Simeone cayó de manera estrepitosa y lo único que le garantizó la clasificación fue haber sacado una gran ventaja en el primer partido.
El Atlético Madrid cayó goleado frente al Barcelona
En el primer partido correspondiente a las semifinales el Atlético de Madrid tuvo un primer tiempo arrollador y convirtió los 4 goles que significaron la victoria (y la goleada) frente al Barcelona. No obstante, esa amplia ventaja fue achicada de manera superlativa por los Azulgranas, quienes ganaron 3 a 0, pero no fue suficiente.
Apenas comenzó el partido, a los dos minutos del arranque, Fermín López estalló su remate en el travesaño protegido por el argentino Juan Musso, en lo que sería un avance de lo que se vendría. A los 29 el Barcelona armó una jugada preparada donde, nuevamente, Fermín sacó un corner corto para Lamine Yamal quien se metió en el área y habilitó a Marc Bernal para que colocara el primero.
En el tiempo extra del primer tiempo Pedri cayó dentro del área y desde los 12 pasos Raphinha no falló en lo que se transformó en el 2 a 0.
Porque convirtió este gol para la ventaja parcial del Barcelona por 2-0 ante el Atlético Madrid por la Copa del Rey. Ya la están pecheando los Colchoneros hijos de re mil putas. pic.twitter.com/lCpF0EtFaN
En lo que restó del partido el conjunto del Cholo Simeone bajó los brazos en la parte ofensiva y solo se dedicó a defenderse con uñas y dientes. De esta manera dejó una sensación amarga en el Camp Nou porque a pesar de conseguir sacar el boleto para la final de la Copa del Rey, cayó goleado.
Cuándo y contra quién juga la final de la Copa del Rey el Atlético de Madrid
El miércoles 4 de marzo a partir de las 17 la Real Sociedad recibirá a Athletic Club por la otra llave de las semifinales. En el primer duelo el conjunto victoriosos fue el conjunto blanco y azul por 1 a 0, quienes buscarán mantener el resultado en casa.
La final de la Copa del Rey se jugará el sábado 18 de abril, a partir de las 17 (hora de Argentina), en el estadio de La Cartuja de Sevilla.