Dónde ver en vivo Lanús vs. Boca por el Torneo Apertura: horario y posibles formaciones

Sin embargo, el equipo viene con un envión anímico fundamental ya que le ganó al Flamengo de las estrellas en una final histórica y el conjunto de La Ribera tendrá que realizarle "el pasillo del campeó".

Es así que Mauricio Pellegrino presentaría el siguiente once inicial: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; y Walter Bou.

Lanús - Recopa Sudamericana Lanús viene de salir campeón de la Recopa Sudamericana antes de enfrentar a Boca.

Boca volverá a presentar entre sus jugadores titulares a Leandro Paredes luego de que el campeón del mundo sumara minutos contra Gimnasia de Mendoza después de haber descansado dos semanas por un esguince de tobillo, en una noticia que llena de esperanza al hincha Xeneize.

La última vez que el Xeneize ganó en el Torneo Apertura fue ante Newell's Old Boys (2 a 0 en La Bombonera). Desde entonces, no volvió a sumar de a tres en las cuatro fechas siguientes, aunque en ese lapso venció 2 a 0 a Gimnasia de Chivilcoy en su debut por la Copa Argentina.

Por su lado, Claudio Úbeda formaría con: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Williams Alarcón o Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Boca - Gimnasia y Esgrima de Mendoza Boca viene de empatar en La Bombonera contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Dónde ver en vivo Lanús vs. Boca por el Torneo Apertura

El partido entre Lanús y Boca corresponde a la séptima fecha del Torneo Apertura:

Hora: 21.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Darío Herrera.

Árbitros asistentes: Gabriel Chade, Facundo Rodríguez; Gonzalo Pereira (cuarto).

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Bryan Ferreyra.

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.

Boca - Lanus Las estadísticas de los últimos enfrentamientos indican que Lanús supera a Boca.

Últimos 5 encuentros entre Lanús y Boca