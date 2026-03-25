Boca va por la séptima Copa Libertadores con una enfermería: tiene 8 jugadores importantes lesionados

Luego del receso por la fecha FIFA que permitirá que los players tengan unos días extras para su mejoría, Boca deberá visitar a Talleres por la fecha 13 de la Liga Profesional y después tendrá el auspicioso debut en la Copa Libertadores frente al conjunto chileno.

No obstante, la baja de ocho de sus jugadores importantes le baja la espuma a un partido que - quizás con todas las figuras - podría plantearse como un encuentro más sencillo. A continuación la lista de la enfermería de Boca con sus nombres de mayor perfil:

Agustín Marchesín. Rodrigo Battaglia. Carlos Palacios. Milton Giménez. Tomás Belmonte. Exequiel Zeballos. Ángel Romero. Edinson Cavani.

Agustín Marchesín Agustín Marchesín es el último jugador en sumarse a la enfermería de Boca.

La situación de los jugadores lesionados de Boca

Agustín Marchesín pasó de ser criticado a ser el dueño indiscutido del arco Xeneize; pero sufrió una lesión de Grado 3 en el aductor derecho, por lo que se perderá el partido contra la T y el debut por la Copa Libertadores. En su lugar ingresará Leandro Brey, el arquero de 23 años.

A principios de febrero Rodrigo Battaglia fue operado de una tendinopatía insercional crónica del tendón de Aquiles derecho; por delante tiene entre seis y nueve meses de recuperación. Una baja sensible teniendo en cuenta que se trata de un defensor con gol y que se había ganado la titularidad gracias a sus buenas actuaciones.

Unas de las caras habitué en el once inicial es la de Carlos Palacios, pero fue intervenido por una sinovitis en el menisco externo de la rodilla derecha (volvería en abril); otro que está pronto a volver es Milton Giménez, quien sufrió una pubalgia que ya habría dejado atrás.

Changuito Zeballos - Celebración El Changuito Zeballos está pronto a volver a jugar con la camiseta de Boca.

La fecha FIFA le vendrá muy bien a tres jugadores que podrán volver entre el partido contra Talleres y el debut en la Copa: Tomás Belmonte, Exequiel Zeballos y Ángel Romero, quienes tienen lesiones musculares.

Para cerrar la lista se encuentra Edinson Cavani, una carta goleadora que no ha podido rendir como se espera de un 9 de Boca y más teniendo en cuenta su CV. En lo que va del 2026 solo disputó 25 minutos.

Claudio Úbeda continúa armando su rompecabezas con el objetivo de continuar sumar puntos en el Torneo Apertura mientras que tiene una obsesión en el horizonte: la séptima Copa Libertadores.