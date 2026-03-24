Boca: de criticado a titular indiscutido, se lesionó y está en duda para el debut en la Copa Libertadores

Agustín Marchesín Marchesín preocupó al Mundo Boca.

Se lesionó el arquero de Boca

El cuerpo médico de Boca confirmó que Agustín Marchesín sufrió un desgarro en el aductor de derecho y, a priori, se perderá el partido contra Talleres de Córdoba que se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura.

El arquero Xeneize cuenta con una ventaja: el fútbol argentino parará ya que se disputará la fecha FIFA, por lo que contará con unos días extra para recuperarse. Sin embargo, su presencia en el debut frente a la Universidad Católica por la Copa Libertadores está en duda.

El arquero de 38 años tuvo que ser reemplazado a los 82 minutos en el triunfo de Boca frente a Instituto por 2 a 0 en La Bombonera, luego de acusar una molestia que no le permitió continuar en cancha.

Embed AGUSTÍN MARCHESIN SE LESIONÓ Y PIDIÓ EL CAMBIO.







pic.twitter.com/t2xNcIR9jp — Ariel Di Doménico (@ArielDiDomenico) March 23, 2026

De esta manera, Leandro Brey sería titular frente a la T, mientras que tendrá que esperar a ver cómo evoluciona Marchesín para saber si tendrá su debut en el torneo más importante del continente.

Agustín Marchesín Boca pierde a su arquero titular de cara al debut por la Copa Libertadores.

El fixture de Boca en la Copa Libertadores