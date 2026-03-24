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Lesión confirmada

Boca: de criticado a titular indiscutido, se lesionó y está en duda para el debut en la Copa Libertadores

La ilusión de Boca por conseguir la séptima Copa Libertadores está más vigente que nunca, pero sufrieron una sensible baja de cara al primer partido

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Confirmaron la lesión de un jugador de Boca que encendió las alarmas.
Confirmaron la lesión de un jugador de Boca que encendió las alarmas.

El martes 7 de abril Boca Juniors tendrá su debut en la Copa Libertadores 2026 cuando enfrente como visitante a la Universidad Católica (Chile) a partir de las 21.30; encuentro que significará el inicio de un sueño latente que evidencia la necesidad de ganar la tan deseada séptima.

No obstante, los dirigidos por Claudio Úbeda sufrieron una sensible baja que cambió los planes del entrenador: se confirmó que Agustín Marchesín no podrá disputar el partido contra Talleres mientras que estará entre algodones de cara al partido por el certamen continental.

El arquero tuvo un 2025 irregular donde fue protagonista de fuertes críticas, grandes bloopers y buenas actuaciones, pero su nivel durante el 2026 encontró cierta estabilidad que lo forjó como un titular indiscutido en la alineación Xeneize.

Agustín Marchesín
Marches&iacute;n preocup&oacute; al Mundo Boca.

Marchesín preocupó al Mundo Boca.

Se lesionó el arquero de Boca

El cuerpo médico de Boca confirmó que Agustín Marchesín sufrió un desgarro en el aductor de derecho y, a priori, se perderá el partido contra Talleres de Córdoba que se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura.

El arquero Xeneize cuenta con una ventaja: el fútbol argentino parará ya que se disputará la fecha FIFA, por lo que contará con unos días extra para recuperarse. Sin embargo, su presencia en el debut frente a la Universidad Católica por la Copa Libertadores está en duda.

El arquero de 38 años tuvo que ser reemplazado a los 82 minutos en el triunfo de Boca frente a Instituto por 2 a 0 en La Bombonera, luego de acusar una molestia que no le permitió continuar en cancha.

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De esta manera, Leandro Brey sería titular frente a la T, mientras que tendrá que esperar a ver cómo evoluciona Marchesín para saber si tendrá su debut en el torneo más importante del continente.

Agustín Marchesín
Boca pierde a su arquero titular de cara al debut por la Copa Libertadores.

Boca pierde a su arquero titular de cara al debut por la Copa Libertadores.

El fixture de Boca en la Copa Libertadores

  • Martes 7 de abril, 21.30 - Universidad Católica (Chile) vs. Boca.
  • Martes 14 de abril, 21.00 - Boca vs. Barcelona (Ecuador).
  • Martes 28 de abril, 21.30 - Cruzeiro (Brasil) vs. Boca.
  • Martes 5 de mayo, 21.00 - Barcelona (Ecuador) vs. Boca.
  • Martes 19 de mayo, 21.30 - Boca vs. Cruzeiro (Brasil).
  • Jueves 28 de mayo, 21.30 - Boca vs. Universidad Católica (Chile).

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