El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) lanzó la convocatoria para que empresas constructoras presenten proyectos en el marco del "Programa de Inversión Pública para el Desarrollo de Viviendas”, una ambiciosa iniciativa que busca reactivar la construcción a través de una alianza estratégica entre el Estado y el sector privado.
El Gobierno de Mendoza y el IPV dieron el primer paso para el nuevo plan de viviendas
El Gobierno provincial abrió la convocatoria para un nuevo programa de financiamiento mixto. Buscan construir cerca de 275 casas distribuidas en todo el territorio mendocino. Los detalles de los requisitos y plazos.
Para financiar este programa, la Provincia destinará un total de USD 10.000.000 provenientes del Fondo de Resarcimiento, con el objetivo estimado de concretar alrededor de 275 nuevas casas en diferentes departamentos.
Cómo funciona el esquema de financiamiento compartido
La principal novedad de este programa es su modelo de financiamiento mixto, diseñado para traccionar capital privado hacia el sector habitacional y ampliar la oferta para la clase media o sectores con capacidad de pago. El esquema se divide de la siguiente manera:
- Aporte del Estado (IPV): Financiará hasta el 40% del monto total del proyecto.
- Toque máximo estatal: Se estableció un valor de referencia de hasta $130 millones por vivienda como límite para el aporte público.
- Aporte privado y adjudicatarios: El 60% restante del costo del proyecto deberá ser cubierto de forma conjunta por el desarrollador inmobiliario y los futuros beneficiarios.
Requisitos: qué tipo de proyectos se buscan
La convocatoria está orientada de forma directa a constructoras, empresas y desarrolladores inmobiliarios. Las bases exigen la presentación de propuestas integrales, lo que significa que el privado debe hacerse cargo de la totalidad de las etapas del desarrollo. Esto incluye:
- La provisión del terreno.
- El proyecto ejecutivo de arquitectura.
- Las obras de urbanización e infraestructura de servicios básicos.
- La construcción final de las viviendas.
Los conjuntos habitacionales deberán tener una escala de entre 5 y 30 unidades de vivienda y el plazo máximo establecido para la ejecución total de las obras será de 14 meses.
Fechas clave: pliegos y apertura de sobres
Para los desarrolladores interesados en participar, el cronograma oficial estipula los siguientes pasos administrativos obligatorios:
- Disponibilidad de bases: Los pliegos y condiciones técnicas se pueden descargar de forma completamente gratuita desde el martes 26 de mayo de 2026 a través del sitio web oficial: www.ipvmendoza.gov.ar.
- Presentación de carpetas: Las propuestas formales se recibirán en el Área de Compras del IPV (Lavalle y San Juan, Ciudad de Mendoza) a partir del 23 de junio de 2026. El plazo límite de entrega vence 30 minutos antes del inicio del acto central.
- Apertura de sobres: El acto oficial de apertura de las propuestas económicas y técnicas se llevará a cabo el 24 de junio de 2026, a las 9:00 h, en la sede central del instituto.
Quiénes van a poder acceder a este plan de viviendas
Según lo estipulado por el IPV, este plan de viviendas es para personas solas y para grupos familiares que reúnan ingresos por encima de $1.800.000. Además, no deben poseer otras propiedades ni haber sido adjudicatarios del IPV en el pasado.
La persona que resulte seleccionada para estas viviendas, deberá aportar el 10% del total de la casa y el precio será colocado por la empresa desarrolladora que las haya construido, señalaron desde el IPV. En cuanto al 90% restante, este se devuelve en un plazo de hasta 20 años.