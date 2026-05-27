El Gobierno de Mendoza y el IPV dieron el primer paso para el nuevo plan de viviendas

Cómo funciona el esquema de financiamiento compartido

La principal novedad de este programa es su modelo de financiamiento mixto, diseñado para traccionar capital privado hacia el sector habitacional y ampliar la oferta para la clase media o sectores con capacidad de pago. El esquema se divide de la siguiente manera:

Aporte del Estado (IPV): Financiará hasta el 40% del monto total del proyecto.

Financiará hasta el del proyecto. Toque máximo estatal: Se estableció un valor de referencia de hasta $130 millones por vivienda como límite para el aporte público.

Se estableció un valor de referencia de hasta como límite para el aporte público. Aporte privado y adjudicatarios: El 60% restante del costo del proyecto deberá ser cubierto de forma conjunta por el desarrollador inmobiliario y los futuros beneficiarios.

Requisitos: qué tipo de proyectos se buscan

La convocatoria está orientada de forma directa a constructoras, empresas y desarrolladores inmobiliarios. Las bases exigen la presentación de propuestas integrales, lo que significa que el privado debe hacerse cargo de la totalidad de las etapas del desarrollo. Esto incluye:

La provisión del terreno .

. El proyecto ejecutivo de arquitectura.

de arquitectura. Las obras de urbanización e infraestructura de servicios básicos.

de servicios básicos. La construcción final de las viviendas.

Los conjuntos habitacionales deberán tener una escala de entre 5 y 30 unidades de vivienda y el plazo máximo establecido para la ejecución total de las obras será de 14 meses.

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Fechas clave: pliegos y apertura de sobres

Para los desarrolladores interesados en participar, el cronograma oficial estipula los siguientes pasos administrativos obligatorios:

Disponibilidad de bases: Los pliegos y condiciones técnicas se pueden descargar de forma completamente gratuita desde el martes 26 de mayo de 2026 a través del sitio web oficial: www.ipvmendoza.gov.ar.

Los pliegos y condiciones técnicas se pueden descargar de forma completamente gratuita desde el a través del sitio web oficial: www.ipvmendoza.gov.ar. Presentación de carpetas: Las propuestas formales se recibirán en el Área de Compras del IPV (Lavalle y San Juan, Ciudad de Mendoza) a partir del 23 de junio de 2026 . El plazo límite de entrega vence 30 minutos antes del inicio del acto central.

Las propuestas formales se recibirán en el Área de Compras del IPV (Lavalle y San Juan, Ciudad de Mendoza) a partir del . El plazo límite de entrega vence 30 minutos antes del inicio del acto central. Apertura de sobres: El acto oficial de apertura de las propuestas económicas y técnicas se llevará a cabo el 24 de junio de 2026, a las 9:00 h, en la sede central del instituto.

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Quiénes van a poder acceder a este plan de viviendas

Según lo estipulado por el IPV, este plan de viviendas es para personas solas y para grupos familiares que reúnan ingresos por encima de $1.800.000. Además, no deben poseer otras propiedades ni haber sido adjudicatarios del IPV en el pasado.

La persona que resulte seleccionada para estas viviendas, deberá aportar el 10% del total de la casa y el precio será colocado por la empresa desarrolladora que las haya construido, señalaron desde el IPV. En cuanto al 90% restante, este se devuelve en un plazo de hasta 20 años.