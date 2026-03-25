Cuándo se anunciará la lista definitiva de la Selección argentina para el Mundial 2026: las fechas límite

La FIFA estableció las fechas límite en la que la Selección argentina y los otros 47 equipos participantes del Mundial 2026 deberán confirmar sus listas preliminar y definitiva.
La FIFA estableció las fechas límite en la que la Selección argentina y los otros 47 equipos participantes del Mundial 2026 deberán confirmar sus listas preliminar y definitiva.
La FIFA estableció las fechas límite en la que la Selección argentina y los otros 47 equipos participantes del Mundial 2026 deberán confirmar sus listas preliminar y definitiva.
Las diferentes selecciones participantes de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá deberán presentar una nómina preliminar de 55 jugadores hasta el lunes 11 de mayo.
Luego, hasta el sábado 30 de mayo tendrán tiempo de oficializarse los planteles definitivos de hasta 26 futbolistas que disputarán la máxima competencia futbolística a partir del 11 de junio.
La AFA y las demás federaciones tienen la potestad de anunciar sus listas antes de la fecha indicada y a incluir a menos jugadores de la cantidad límite establecida.
Tras los amistosos ante Mauritania y Zambia, los días 27 y 31 de marzo, la próxima fecha FIFA, con los últimos dos amistosos, será del 1 al 9 de junio, fecha en la que ya estará confirmada la lista.
Por lesiones debieron ser reemplazados Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi.
Tampoco habían sido convocados por lesiones otros jugadores como Lisandro Martínez y Lautaro Martínez.