Cuándo se anunciará la lista definitiva de la Selección argentina para el Mundial 2026: las fechas límite

La AFA y las demás federaciones tienen la potestad de anunciar sus listas antes de la fecha indicada y a incluir a menos jugadores de la cantidad límite establecida.

Tras los amistosos ante Mauritania y Zambia, los días 27 y 31 de marzo, la próxima fecha FIFA, con los últimos dos amistosos, será del 1 al 9 de junio, fecha en la que ya estará confirmada la lista.

La lista de la Selección argentina a menos de 3 meses del Mundial 2026

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Defensores: Nahuel Molina, Agustín Giay, Cristian Romero, Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios, Nicolás Tagliafico, Gabriel Rojas y Marcos Acuña.

Volantes: Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Nicolás Paz, Thiago Almada y Franco Mastantuono.

Delanteros: Lionel Messi, Giuliano Simeone, Gianluca Prestianni, Nicolás González, José Manuel López, Julián Álvarez y Joaquín Panichelli.

Por lesiones debieron ser reemplazados Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi.

Tampoco habían sido convocados por lesiones otros jugadores como Lisandro Martínez y Lautaro Martínez.