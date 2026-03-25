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Rumbo al Mundial 2026

Cuándo se anunciará la lista definitiva de la Selección argentina para el Mundial 2026: las fechas límite

La FIFA estableció las fechas límite en la que la Selección argentina y los otros 47 equipos participantes del Mundial 2026 deberán confirmar sus listas preliminar y definitiva.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Scaloni define los 26 que irán al Mundial.

Scaloni define los 26 que irán al Mundial.

La FIFA estableció las fechas límite en la que la Selección argentina y los otros 47 equipos participantes del Mundial 2026 deberán confirmar sus listas preliminar y definitiva.

Las diferentes selecciones participantes de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá deberán presentar una nómina preliminar de 55 jugadores hasta el lunes 11 de mayo.

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Lionel Scaloni define el plantel de la Selecci&oacute;n argentina para el Mundial 2026.

Lionel Scaloni define el plantel de la Selección argentina para el Mundial 2026.

Luego, hasta el sábado 30 de mayo tendrán tiempo de oficializarse los planteles definitivos de hasta 26 futbolistas que disputarán la máxima competencia futbolística a partir del 11 de junio.

La AFA y las demás federaciones tienen la potestad de anunciar sus listas antes de la fecha indicada y a incluir a menos jugadores de la cantidad límite establecida.

Tras los amistosos ante Mauritania y Zambia, los días 27 y 31 de marzo, la próxima fecha FIFA, con los últimos dos amistosos, será del 1 al 9 de junio, fecha en la que ya estará confirmada la lista.

La lista de la Selección argentina a menos de 3 meses del Mundial 2026

  • Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.
  • Defensores: Nahuel Molina, Agustín Giay, Cristian Romero, Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios, Nicolás Tagliafico, Gabriel Rojas y Marcos Acuña.
  • Volantes: Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Nicolás Paz, Thiago Almada y Franco Mastantuono.
  • Delanteros: Lionel Messi, Giuliano Simeone, Gianluca Prestianni, Nicolás González, José Manuel López, Julián Álvarez y Joaquín Panichelli.

Por lesiones debieron ser reemplazados Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi.

Tampoco habían sido convocados por lesiones otros jugadores como Lisandro Martínez y Lautaro Martínez.

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