El Mendoza Tenis Club y el Andino son sede de la Copa Vendimia que recibe a jóvenes promesas del tenis mundial

El torneo COSAT otorga puntaje para el escalafón sudamericano mientras que la competencia ITF Junior brinda puntaje para el ranking mundial junior.

En cuanto al certamen de la COSAT para tenistas de entre 14 y 16 años, Mendoza logró ser una plaza Grado 2 de competencia que implica un elevado nivel en lo deportivo. El Andino Tenis Club tiene el honor de recibir a damas y caballeros destacados en Sudamérica.

Tanto la competencia ITF - de índole mundial- como el torneo COSAT están disputándose en categorías singles y dobles, tanto en damas como en caballeros. Ambos certámenes culminarán el sábado 28 de marzo con las finales de cada rama.

Mendoza ya había sido sede de Nacional de menores la semana pasada también en sendos clubes.

Agenda de la competencia de tenis COSAT e ITF

Este miércoles, el calendario de partidos para la competencia COSAT (en el Andino) y el torneo ITF (en el Mendoza Tenis Club) respectivamente es el siguiente:

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