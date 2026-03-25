El Mendoza Tenis Club y el Andino son sede de la Copa Vendimia que recibe a jóvenes promesas del tenis mundial

En las canchas del Mendoza Tenis Club y del Andino Tenis Club se están desarrollando la Copa Vendimia con dos certámenes de índole internacional que buscan potenciar a las jóvenes promesas del deporte.
El Mendoza Tenis Club y el Andino Tenis Club son la sede de la Copa Vendimia con puntos ITF y de la gira COSAT, que nuclea a jóvenes promesas del tenis mundial
En las canchas del Mendoza Tenis Club y del Andino Tenis Club se están desarrollando la Copa Vendimia con dos certámenes de índole internacional que buscan potenciar a las jóvenes promesas del deporte.
El Mendoza es escenario de la competencia con puntos ITF para tenistas de hasta 18 años mientras que el Andino es la sede de la gira COSAT para deportistas de entre 14 y 16 años.
Para vivir a pleno jornadas repletas de partidos, tenistas provenientes de distintas partes de Sudamérica y el mundo arribaron a Mendoza para disputar ambos torneos.
El torneo COSAT otorga puntaje para el escalafón sudamericano mientras que la competencia ITF Junior brinda puntaje para el ranking mundial junior.
En cuanto al certamen de la COSAT para tenistas de entre 14 y 16 años, Mendoza logró ser una plaza Grado 2 de competencia que implica un elevado nivel en lo deportivo. El Andino Tenis Club tiene el honor de recibir a damas y caballeros destacados en Sudamérica.
Tanto la competencia ITF - de índole mundial- como el torneo COSAT están disputándose en categorías singles y dobles, tanto en damas como en caballeros. Ambos certámenes culminarán el sábado 28 de marzo con las finales de cada rama.
Mendoza ya había sido sede de Nacional de menores la semana pasada también en sendos clubes.
Este miércoles, el calendario de partidos para la competencia COSAT (en el Andino) y el torneo ITF (en el Mendoza Tenis Club) respectivamente es el siguiente: