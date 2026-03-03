"Son todos un desastre": la furia de los hinchas de River tras el 1-1 en Mendoza

"No me gustó nada de River. Nada. Son todos un desastre", soltó un hincha a la salida del sector norte del Malvinas Argentina. De esta manera, reflejó fielmente el sentimiento generalizado de los fanáticos.

Otras de las frases que pintaron a la perfección la sensación del público fueron: "Hay jugadores que no tienen que estar más en River", "Pocas ganas de jugar" y "No levantan los pies. No corren".

"SON TODOS UN DESASTRE"



La opinión de los hinchas de #River tras el empate ante #IndependienteRivadavia en Mendoza.



— TyC Sports (@TyCSports) March 3, 2026

Los jugadores de River que salvaron la ropa

En medio del enojo generalizado hubo algunos pocos que fueron reconocidos tras el 1-1 ante Independiente Rivadavia. Los dos que mayores elogios recolectaron fueron Santiago Beltrán y Gonzalo Montiel.

"El arquero nomás. Bien los pibes, hay que bancar", "Me gustó el arquero" y "Beltrán fue la figura", fueron los reconocimientos que el arquero de River cosechó tras ser la gran figura del encuentro en tierras mendocinas.

Otro de los predilectos de los hinchas fue Gonzalo Montiel. El lateral derecho, surgido de la cantera del Millonario, es de los más queridos: "Montiel las mismas ganas de siempre" y "Montiel y diez más", soltaron los fanáticos.

Gonzalo Montiel Gonzalo Montiel marcó el gol del empate en Mendoza. River

Lo que se le viene a River

Luego de la igualdad ante la Lepra, River retornó a Buenos Aires a la espera de la presentación oficial de Eduardo Coudet. El Chacho tendrá algunos días de adaptación ya que el fin de semana no habrá fútbol.

El próximo compromiso del Millonario, ya con el Chacho en el banco, será ante Huracán en el Tomás Adolfo Ducó. El duelo se disputará el jueves 12 de marzo y comenzará a las 21.30.

Por su parte, el reencuentro entre los futbolistas y los hinchas se dará domingo 15 de marzo. Aquella jornada River recibirá a Sarmiento de Junín en el estadio Monumental en un duelo que iniciará a las 19.45.