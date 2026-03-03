Dónde ver en vivo Barcelona vs. Atlético Madrid por la Copa del Rey: horario y formaciones

De igual manera, al tratarse de encuentros correspondientes a las semifinales, es la única llave que está compuesta por dos partidos. Por lo tanto, a partir de las 17 se volverán a ver las caras en un match que tendrá como escenario al Camp Nou.
Las probables formaciones iniciales en Barcelona vs. Atlético de Madrid
Barcelona afronta un panorama complejo de cara al partido de la Copa del Rey. Si bien viene de golear 4 a 1 al Villarreal por la fecha 26 de La Liga - encuentro en el que Lamine Yamal marcó su primer hat trick de su carrera -, el equipo sufrió la baja de Robert Lewandowski, quien padece una fractura en la órbita del ojo izquierdo.
En este contexto, el entrenador Hans-Dieter Flick contará con cinco ausencias para enfrentar al Colchonero: Lewandowski, Gavi, Frenkie de Jong y Christensen, todos por lesión, además de Eric García, suspendido.
Es así que el técnico alemán formaría con: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Alejandro Balde; Marc Bernal, Fermín López, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha.
Por su lado, Atlético de Madrid tiene todo a su favor para quedarse con la llave. Teniendo en cuenta que el equipo del Cholo Simeone presta especial atención al trabajo defensivo, no debería tener problemas para poder clasificar a la final de la Copa del Rey.
En cuanto a su partido por Liga, venció de manera agónica al Real Oviedo, equipo que marcha último con 17 puntos y es el gran candidato para descender. El gol lo convirtió Julián Álvarez en el minuto 94.
Diego Simeone formaría con tres argentinos en el once inicial: Juan Musso; Nahuel Molina, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Alex Baena, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julián Álvarez.
Dónde ver en vivo Barcelona vs. Atlético Madrid por la Copa del Rey
Hora: 17 (hora de Argentina).
TV: Flow Sports.
Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea.
Estadio: Camp Nou.
Quien resulte victorioso clasificará a la final de la Copa del Rey se enfrentará al ganador de Real Sociedad (1) y Athletic Club (0), quienes se enfrentarán el miércoles a las 17 (hora de Argentina).