Dónde ver en vivo Barcelona vs. Atlético Madrid por la Copa del Rey: horario y formaciones

En este contexto, el entrenador Hans-Dieter Flick contará con cinco ausencias para enfrentar al Colchonero: Lewandowski, Gavi, Frenkie de Jong y Christensen, todos por lesión, además de Eric García, suspendido.

Es así que el técnico alemán formaría con: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Alejandro Balde; Marc Bernal, Fermín López, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha.

Lamine Yamal Lamine Yamal es la carta goleadora contra el Atlético Madrid.

Por su lado, Atlético de Madrid tiene todo a su favor para quedarse con la llave. Teniendo en cuenta que el equipo del Cholo Simeone presta especial atención al trabajo defensivo, no debería tener problemas para poder clasificar a la final de la Copa del Rey.

En cuanto a su partido por Liga, venció de manera agónica al Real Oviedo, equipo que marcha último con 17 puntos y es el gran candidato para descender. El gol lo convirtió Julián Álvarez en el minuto 94.

Diego Simeone formaría con tres argentinos en el once inicial: Juan Musso; Nahuel Molina, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Alex Baena, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julián Álvarez.

Julián Álvarez Julián Álvarez le dio el triunfo al Atlético Madrid frente al Real Oviedo.

Dónde ver en vivo Barcelona vs. Atlético Madrid por la Copa del Rey

Hora: 17 (hora de Argentina).

TV: Flow Sports.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Estadio: Camp Nou.

Quien resulte victorioso clasificará a la final de la Copa del Rey se enfrentará al ganador de Real Sociedad (1) y Athletic Club (0), quienes se enfrentarán el miércoles a las 17 (hora de Argentina).