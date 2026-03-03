Alfredo Berti tras el empate de Independiente Rivadavia con River: "Somos un equipo serio y aguerrido"

Alfredo Berti destacó el buen rendimiento de Independiente Rivadavia este lunes en la conferencia de prensa que ofreció tras el empate 1 a 1 con River, en el estadio Malvinas Argentinas, por la 8va fecha del Torneo Apertura.
Alfredo Berti destacó el buen rendimiento de Independiente Rivadavia este lunes en la conferencia de prensa que ofreció tras el empate 1 a 1 con River, en el estadio Malvinas Argentinas, por la 8va fecha del Torneo Apertura.
"En todo este tiempo hemos armado un grupo duro y revisando el partido de hoy rápidamente veo que tuvimos seis o siete opciones para llevarnos algo más que el empate. Creo que River nos llegó una vez y hubo un tiro de media distancia, no mucho más que eso y bueno el mérito es de estos futbolistas. Somos un equipo serio y aguerrido, podemos cambiar el sistema y de nombres, pero tenemos una filosofía que es de búsqueda, de ser protagonistas y de ser competitivos con todos los rivales", dijo el DT de Independiente Rivadavia, que es líder de la Zona B del Torneo Apertura con 17 unidades.
"Hay que seguir por este camino y saber que todos los partidos son muy duros, muy difíciles, en estas dos fechas enfrentamos a dos equipos grandes como Racing y River, creo que en ningún momento nos sentimos menos que ellos y si hubiera entrado la última de José (por Florentín) hubiese estado bien", continuó diciendo.
"No hubo muchos empates con nuestros rivales y bueno hay que estar tranquilos y saber que hay que seguir evolucionando, mejorando y que queremos estar ahí cerquita en el tercio superior de la tabla como les digo a los chicos. Ellos tienen mucho compromiso y sabemos que vamos a tener un mes importante, que es importante sumar la mayor cantidad de puntos posibles porque después comienza la Libertadores. El objetivo nuestro es el de seguir estando allá arriba para meternos entre los ocho que jugarán el reducido", cerró.