Alfredo Berti tras el empate de Independiente Rivadavia con River: "Somos un equipo serio y aguerrido"

"En todo este tiempo hemos armado un grupo duro y revisando el partido de hoy rápidamente veo que tuvimos seis o siete opciones para llevarnos algo más que el empate. Creo que River nos llegó una vez y hubo un tiro de media distancia, no mucho más que eso y bueno el mérito es de estos futbolistas. Somos un equipo serio y aguerrido, podemos cambiar el sistema y de nombres, pero tenemos una filosofía que es de búsqueda, de ser protagonistas y de ser competitivos con todos los rivales", dijo el DT de Independiente Rivadavia, que es líder de la Zona B del Torneo Apertura con 17 unidades.

alfredo-berti-independiente-rivadavia Alfredo Berti destacó el buen nivel de la Lepra. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

"Hay que seguir por este camino y saber que todos los partidos son muy duros, muy difíciles, en estas dos fechas enfrentamos a dos equipos grandes como Racing y River, creo que en ningún momento nos sentimos menos que ellos y si hubiera entrado la última de José (por Florentín) hubiese estado bien", continuó diciendo.