Independiente Rivadavia empató con River en un buen partido y sigue arriba en la Zona B

Se equivocó Montiel en el fondo millonario y Beltrán salvó su arco ante la arremetida del Pipa Elordi. Se salvaba el visitante.

independiente-rivadavia-river Independiente Rivadavia igualó con River en el Malvinas. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Luego Bolcato respondió bien ante un remate de Subiabre.

El partido era parejo, pero llegó un córner desde la derecha del preciso Sebastián Villa, la rechazó un defensor de River y Ríos la metió como venía con una volea tremenda. Es un gol para hacerle un cuadro.

A los 22' Elordi remató alto y se perdió el segundo para los dirigidos por Alfredo Berti.

festejo-independiente-rivadavia Gonzalo Ríos festeja el gol de Independiente Rivadavia. Después River le empató el partido. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

A los 30' metió un tiro libre Villa, la cabeceó solo Florentín y Beltrán salvó a los orientados por el DT interino, Marcelo Escudero.

A los 37' Driussi hizo una buena jugada en ataque, lo buscó a Subiabre, quien metió un centro perfecto, para que Montiel apareciera como un 9 y la metiera de cabeza.

En el complemento el elenco de Núñez tenía más la pelota que el local y a los 17' Freitas remató alto en una ocasión clara para anotar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/11FlowFilms/status/2028652237656862999&partner=&hide_thread=false Roja perdonada a Subiabre pic.twitter.com/Khj7mUs3rh — 11 Flow (@11FlowFilms) March 3, 2026

Subiabre iba con una plancha sobre el ingresado Diego Crego y era una jugada para expulsión, pero el juez Facundo Tello y el VAR no lo consideraban así.

Volvía Álex Arce tras superar una fractura en el tercio distal de la clavícula derecha y representaba una buena noticia para la Lepra.

Beltrán salvaba con una atajada impresionante al Millo en una pelota parada del dueño de casa.

independiente-rivadavia-river2 Elordi remata ante la presencia de Martínez Quarta. Se vio un buen partido en el Malvinas. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Los dirigidos por Alfredo Berti empataron y siguen mandando en la Zona B del Apertura 2026.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Tras jugar con el Millonario, el elenco del Parque debe visitar a Aldosivi el sábado 7 de marzo a las 17, pero el partido sería postergado por el paro del fútbol.

Posteriormente la Lepra recibirá a Barracas el miércoles 11 de marzo a las 21, por la décima jornada.

Luego visitará a Gimnasia La Plata el domingo 15 de marzo a las 14.15, por la fecha 11 del certamen.