Salió a explorar la montaña sin avisar, quedó atrapado y tuvo que cortarse el brazo para sobrevivir

Durante cinco días, este hombre permaneció inmovilizado. Con raciones de agua mínimas y enfrentando temperaturas gélidas durante la noche, el aislamiento en la montaña lo llevó al límite de sus capacidades físicas y mentales.

Por ejemplo, al tercer día, se quedó sin agua y se vio obligado a beber su propia orina para no morir de deshidratación. Al llegar a la quinta noche, las alucinaciones eran constantes: veía a todos sus seres queridos.

Sin embargo, en un momento de claridad brutal, comprendió que la única forma de que esta historia no terminara en una tumba de piedra era una decisión impensable: la autoamputación de su brazo.

hombre, montaña Pese a lo traumático, este hombre no abandonó la montaña.

Dado que su navaja multiusos no tenía el filo suficiente para atravesar el hueso, este hombre tuvo que aplicar conocimientos de física básica sobre su propio cuerpo. Utilizó el peso de su torso para hacer palanca y romper los huesos de su antebrazo y, una vez fracturados, procedió a cortar el tejido muscular y los nervios con la pequeña hoja desafilada.

Tras liberarse, aún desangrándose, tuvo que descender una pared de 20 metros y caminar varios kilómetros antes de ser rescatado. La historia de Aron Ralston no terminó en tragedia; hoy es un símbolo de resiliencia.

El hombre que no abandonó la montaña

A pesar de haber perdido un miembro, este hombre no abandonó su pasión y sigue recorriendo cada montaña que se cruza en su camino, demostrando que el instinto de vida es más fuerte que cualquier obstáculo de granito.

La película 127 horas (dirigida por Danny Boyle y protagonizada por James Franco) es una de las adaptaciones más fieles al cine de esta historia de supervivencia real.