Salió a explorar la montaña sin avisar, quedó atrapado y tuvo que cortarse el brazo para sobrevivir

La historia de la supervivencia humana tiene capítulos que parecen extraídos de una pesadilla de ficción, pero el caso de Aron Ralston es una realidad que supera cualquier guion de Hollywood. Este, un experimentado escalador y amante de la montaña, protagonizó uno de los actos de voluntad más extremos.
Todo comenzó en abril de 2003, cuando el hombre decidió emprender una travesía en solitario por el Bluejohn Canyon, en Utah. El primer gran error en esta historia fue el exceso de confianza: salió a explorar la montaña sin avisar a nadie sobre su ruta o su hora de regreso.
127 horas de desesperación
Esta omisión, que parece menor, se convirtió en su sentencia de muerte cuando una roca de más de 300 kilos se desprendió, atrapando su brazo derecho contra la pared del cañón que exploraba en la montaña.
Durante cinco días, este hombre permaneció inmovilizado. Con raciones de agua mínimas y enfrentando temperaturas gélidas durante la noche, el aislamiento en la montaña lo llevó al límite de sus capacidades físicas y mentales.
Por ejemplo, al tercer día, se quedó sin agua y se vio obligado a beber su propia orina para no morir de deshidratación. Al llegar a la quinta noche, las alucinaciones eran constantes: veía a todos sus seres queridos.
Sin embargo, en un momento de claridad brutal, comprendió que la única forma de que esta historia no terminara en una tumba de piedra era una decisión impensable: la autoamputación de su brazo.
Dado que su navaja multiusos no tenía el filo suficiente para atravesar el hueso, este hombre tuvo que aplicar conocimientos de física básica sobre su propio cuerpo. Utilizó el peso de su torso para hacer palanca y romper los huesos de su antebrazo y, una vez fracturados, procedió a cortar el tejido muscular y los nervios con la pequeña hoja desafilada.
Tras liberarse, aún desangrándose, tuvo que descender una pared de 20 metros y caminar varios kilómetros antes de ser rescatado. La historia de Aron Ralston no terminó en tragedia; hoy es un símbolo de resiliencia.
El hombre que no abandonó la montaña
A pesar de haber perdido un miembro, este hombre no abandonó su pasión y sigue recorriendo cada montaña que se cruza en su camino, demostrando que el instinto de vida es más fuerte que cualquier obstáculo de granito.
La película 127 horas (dirigida por Danny Boyle y protagonizada por James Franco) es una de las adaptaciones más fieles al cine de esta historia de supervivencia real.