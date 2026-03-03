Inicio Sociedad Olor
Malos olores

Elimina para siempre el olor a humedad en las toallas del baño: usando 2 ingredientes

A nadie le gusta entrar al baño y sentir olor a humedad en los toallones o llegar a la cocina y olfatear este olor intenso en los repasadores

Isabella Brosio
Un truco para eliminar los malos olores en el baño.

Un truco para eliminar los malos olores en el baño.

Dentro de la lista de malos olores, uno de los primeros puestos está ocupado por el olor a humedad. En general, este olor suele ser muy desagradable y toma diferentes formas de acuerdo al material o espacio donde se acumule la humedad.

En el baño, en la cocina, en los cajones, el lavarropas, las mochilas e incluso en el auto. Este olor se instala en los espacios del hogar y se vuelve un enorme problema. Hoy te cuento cómo puedes eliminarlo para siempre de las toallas del baño y evitar que se llenen de humedad.

mal olor
Chau olor a humedad usando un par de ingredientes.

Chau olor a humedad usando un par de ingredientes.

Normalmente, las toallas y toallones del baño se llenan de olor a humedad porque están en constante exposición con el vapor propio del baño, porque no las lavamos con frecuencia o porque las secamos mal.

Cuando la humedad es mucha, no solo aparece mal olor. Un espacio cálido como el baño, junto con una mala ventilación y el agua que dejamos en la toalla cada vez que nos secamos, favorece notablemente el desarrollo de hongos y moho que quedan atrapados en los tejidos y generan mal olor.

Trucos para eliminar el olor a humedad en las toallas del baño

A veces no alcanza con un buen lavado y las toallas del baño siguen teniendo mal olor. Para ello, existen algunos trucos caseros o procedimientos naturales muy útiles y sencillos.

vinagre y bicarbonato
El vinagre y el bicarbonato de sodio neutralizan el olor a humedad de manera natural.

El vinagre y el bicarbonato de sodio neutralizan el olor a humedad de manera natural.

  • Agregar una taza de vinagre blanco al ciclo de lavado, junto con el detergente de ropa habitual, es una gran opción para remover los hongos y bacterias que producen el olor a humedad en las toallas del baño.
  • Otra forma de absorber la humedad y neutralizar los malos olores es utilizar bicarbonato de sodio. Puedes colocar las toallas del baño en un balde con un poco de agua y bicarbonato y dejarlas en reposo por una hora. Luego, lava las toallas con normalidad.

En ambos casos y con ambos ingredientes, la clave del éxito está en dejar secar completamente las toallas antes de guardarlas o colocarlas nuevamente en el baño. Déjalas secar estiradas, colgadas en un espacio soleado y con buena ventilación.

Consejos para prevenir el mal olor en las toallas del baño

toalla mojada
El secado y lavado de las toallas son claves para evitar el olor.

El secado y lavado de las toallas son claves para evitar el olor.

  • Cambia las toallas por lo menos una vez por semana. No hay que esperar a que estén húmedas y llenas de olor.
  • Seca las toallas del baño inmediatamente después de lavarlas. Tampoco hay que dejarlas mucho tiempo en el canasto de ropa sucia o en una bolsa donde se concentre la humedad.
  • Evita usar suavizante para lavar las toallas. El suavizante puede dejar residuos que hacen que la humedad quede atrapada, se formen hongos y aparezca mal olor.

