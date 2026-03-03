Elimina para siempre el olor a humedad en las toallas del baño: usando 2 ingredientes

En el baño, en la cocina, en los cajones, el lavarropas, las mochilas e incluso en el auto. Este olor se instala en los espacios del hogar y se vuelve un enorme problema. Hoy te cuento cómo puedes eliminarlo para siempre de las toallas del baño y evitar que se llenen de humedad.

mal olor Chau olor a humedad usando un par de ingredientes.

Normalmente, las toallas y toallones del baño se llenan de olor a humedad porque están en constante exposición con el vapor propio del baño, porque no las lavamos con frecuencia o porque las secamos mal.