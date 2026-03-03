Elimina para siempre el olor a humedad en las toallas del baño: usando 2 ingredientes

En el baño, en la cocina, en los cajones, el lavarropas, las mochilas e incluso en el auto. Este olor se instala en los espacios del hogar y se vuelve un enorme problema. Hoy te cuento cómo puedes eliminarlo para siempre de las toallas del baño y evitar que se llenen de humedad.
Normalmente, las toallas y toallones del baño se llenan de olor a humedad porque están en constante exposición con el vapor propio del baño, porque no las lavamos con frecuencia o porque las secamos mal.
Cuando la humedad es mucha, no solo aparece mal olor. Un espacio cálido como el baño, junto con una mala ventilación y el agua que dejamos en la toalla cada vez que nos secamos, favorece notablemente el desarrollo de hongos y moho que quedan atrapados en los tejidos y generan mal olor.
Trucos para eliminar el olor a humedad en las toallas del baño
A veces no alcanza con un buen lavado y las toallas del baño siguen teniendo mal olor. Para ello, existen algunos trucos caseros o procedimientos naturales muy útiles y sencillos.
- Agregar una taza de vinagre blanco al ciclo de lavado, junto con el detergente de ropa habitual, es una gran opción para remover los hongos y bacterias que producen el olor a humedad en las toallas del baño.
- Otra forma de absorber la humedad y neutralizar los malos olores es utilizar bicarbonato de sodio. Puedes colocar las toallas del baño en un balde con un poco de agua y bicarbonato y dejarlas en reposo por una hora. Luego, lava las toallas con normalidad.
En ambos casos y con ambos ingredientes, la clave del éxito está en dejar secar completamente las toallas antes de guardarlas o colocarlas nuevamente en el baño. Déjalas secar estiradas, colgadas en un espacio soleado y con buena ventilación.
Consejos para prevenir el mal olor en las toallas del baño
- Cambia las toallas por lo menos una vez por semana. No hay que esperar a que estén húmedas y llenas de olor.
- Seca las toallas del baño inmediatamente después de lavarlas. Tampoco hay que dejarlas mucho tiempo en el canasto de ropa sucia o en una bolsa donde se concentre la humedad.
- Evita usar suavizante para lavar las toallas. El suavizante puede dejar residuos que hacen que la humedad quede atrapada, se formen hongos y aparezca mal olor.