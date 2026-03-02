Montero decidió hacerles test de drogas a embarazadas: casi el 14% de los bebés de neonatología dan positivo

embarazada-vacun-1536x1045.jpeg El test de drogas a las embarazadas será obligatorio para todas las que sean internadas en los hospitales y centros de salud públicos.

El funcionario marcó que muchas de esas gestantes "no toman conciencia o a veces son tóxicos positivos porque en la casa se consume o se prepara (droga) y entonces también se inhala de alguna manera como en el caso del crack" y contó que si el test revelara que hay consumo de la embarazada comienza un seguimiento para que se haga los controles prenatales y se la aborda también con personal de salud mental.

También explicó que ese consumo heredado de esos recién nacidos "puede tener severos efectos en el neurodesarrollo del bebé y además lo predispone también a consumo futuro cuando sea adolescente o mayor".

Recién nacido.JPG Entre el 10% y el 14% de los recién nacidos de Mendoza dan positivo de tóxicos que heredaron de sus madres.

La idea es que esos controles sean voluntarios para todas las gestantes que acudan a un hospital público, y obligatorio para las que terminen internadas en esos centros asistenciales.

Montero aseguró que hay embarazadas que son muy conscientes del consumo que están llevando y prefieren no hacerse el test, pero rescató que son muchas que sí se los hacen "porque no sabían que algo de su consumo podía ser malo y terminan haciéndose el test, tomando conciencia y trabajando con los equipos de los centros de salud para mejorar esa situación".

Cómo se harán los test de consumo a las embarazadas

En noviembre del año pasado sorprendía el dato sobre el aumento de la tasa de mortalidad infantil en Mendoza: de 5,5 a 7,5 fallecimientos cada 1.000 nacidos vivos. Si bien las causas son múltiples, el consumo durante el embarazo es un factor determinante y ante eso el Estado mendocino ya había tomado 80 medidas de protección a pequeños cuyas madres tenían problemas de consumo de drogas.

Eso y la cantidad de exámenes que revelaban el consumo positivo en los recién nacidos aceleró la idea de realizar esos test de drogas a las embarazadas.

El artículo 1ºde la resolución 305 establece que el control se realizará con consentimiento informado de la paciente, conforme con un formulario que se aprueba como anexo.

Los resultados deberán registrarse en los sistemas de información perinatal habilitados por el ministerio, como el SIP+ o su equivalente en HSI (CLAP).

En caso de resultados positivos o situaciones que lo ameriten, se activará un abordaje interdisciplinario para el tratamiento y seguimiento, y se dejará constancia en los sistemas oficiales.

De la resolución también se desprende que después del alta hospitalaria, el equipo interdisciplinario continúe con el tratamiento o seguimiento, salvo negativa expresa de la paciente, que deberá quedar registrada.