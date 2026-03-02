Dos funcionarios de Alfredo Cornejo renunciaron este lunes. Se trata de Francisco Mondotte y Diego Lázzaro, titulares de la Dirección de Asuntos Gubernamentales y de la Dirección General de Administración del Ministerio de Gobierno respectivamente. El primero de ellos por "razones personales" y el segundo para sumarse a la gestión del intendente de Guaymallén Marcos Calvente.
Renunciaron 2 funcionarios de Cornejo, uno por motivos personales y otro para sumarse a una comuna
Se trata de Francisco Mondotte, titular de la Dirección de Asuntos Gubernamentales, y Diego Lázzaro, director general de Administración en el Ministerio de Gobierno
"A partir del 1 de marzo, Francisco Mondotte deja de ejercer su función al frente de la Dirección de Asuntos Gubernamentales. Tomó esta decisión por razones personales. Desempeñó su tarea con gran compromiso y responsabilidad; agradecemos su aporte permanente", informaron desde la cartera de Gobierno, que comanda Natalio Mema.
"Francisco Mondotte continuará colaborando con la gestión del Gobierno y con el frente Cambia Mendoza desde San Rafael", continuaron.
Y concluyeron: "Asimismo, felicitamos a Diego Lázzaro, quien deja su función en la Dirección General de Administración del Ministerio para incorporarse al equipo del intendente Marcos Calvente en Guaymallén".
Lázzaro también presidía la Dirección de Administración de Desarrollo Social, Administrador del Fondo de Inversión y Desarrollo Social (FIDES), y era el director general de Recursos Humanos. En sus comienzos dentro de la carrera de la gestión pública fue jefe de compras en el Ministerio de Seguridad y jefe de Servicios Extraordinarios.
Además, ocupó el rol de subdirector general de Rentas y de director de Compras y Contrataciones en Godoy Cruz. En 2013 acompañó a Martín Kerchner (UCR) como asesor en la Legislatura y en 2015 volvió al Ministerio de Seguridad para ser director general de Administración hasta 2019.
Luego de ese último paso fue subsecretario de Hacienda, posteriormente consultor del Banco Interamericano de Desarollo (BID) y finalmente, su último puesto, director general de Administración, Legal, Técnica y Control de Gestión.
Por su parte, Francisco Mondotte empezó en 2008 como asesor en el Senado de la Nación hasta 2018 cuando fue electo concejal de San Rafael. Su último paso comenzó en febrero de 2024 como director general de Asuntos Gubernamentales.