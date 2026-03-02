El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, respaldó el mensaje del presidente Javier Milei durante la Apertura de las Sesiones Ordinarias 2026 del Congreso y destacó la orientación del Gobierno nacional hacia el ordenamiento económico y las reformas estructurales. Así lo sostuvo este domingo, a través de su cuenta de X.
Cornejo respaldó a Milei y pidió sostener las reformas "para ordenar el país y proyectarlo al futuro"
El gobernador de Mendoza fue uno de los mandatarios que siguieron de cerca las afirmaciones de Milei en el inicio de su tercer año de mandato
A través de sus redes sociales, Cornejo afirmó que el discurso presidencial dejó en claro que el rumbo elegido busca “ordenar el país y proyectarlo hacia el futuro”. En ese sentido, sostuvo que Argentina necesitaba una gestión dispuesta a avanzar con transformaciones postergadas durante años.
El aliado mendocino remarcó además la importancia de rendir cuentas sobre la gestión realizada hasta el momento, al considerar que ello permite dimensionar los desafíos que aún enfrenta el país.
Cornejo marcó la necesidad de sostener el proceso de cambios con responsabilidad institucional, con el objetivo de garantizar que las reformas impulsadas sean “profundas y duraderas”.
La antesala del viaje a Estados Unidos para atraer inversiones
La Apertura de Sesiones Ordinarias con un marco de gobernadores, legisladores y otras autoridades, es la antesala de un acompañamiento que se materializará en unos días en una gira conjunta a Estados Unidos, el próximo 9 y 11 de marzo.
Cornejo tiene previsto acompañar a Milei al la Argentina Week en Nueva York, un evento que reunirá a los principales referentes del mundo financiero, tecnológico y energético.
Como el presidente tuvo que postergar la vista a Mendoza, hizo partícipe a Cornejo de este conclave. Una de las actividades centrales será el encuentro que se desarrollará entre las sedes del JP Morgan Chase Tower y el Bank of America y el cóctel de bienvenida que se llevará a cabo el lunes 9, en el Consulado General de Argentina.