Cornejo respaldó a Milei y pidió sostener las reformas "para ordenar el país y proyectarlo al futuro"

Alfredo Cornejo-Asamblea Legislativa 2026

Cornejo marcó la necesidad de sostener el proceso de cambios con responsabilidad institucional, con el objetivo de garantizar que las reformas impulsadas sean “profundas y duraderas”.

La antesala del viaje a Estados Unidos para atraer inversiones

La Apertura de Sesiones Ordinarias con un marco de gobernadores, legisladores y otras autoridades, es la antesala de un acompañamiento que se materializará en unos días en una gira conjunta a Estados Unidos, el próximo 9 y 11 de marzo.

Cornejo tiene previsto acompañar a Milei al la Argentina Week en Nueva York, un evento que reunirá a los principales referentes del mundo financiero, tecnológico y energético.

Como el presidente tuvo que postergar la vista a Mendoza, hizo partícipe a Cornejo de este conclave. Una de las actividades centrales será el encuentro que se desarrollará entre las sedes del JP Morgan Chase Tower y el Bank of America y el cóctel de bienvenida que se llevará a cabo el lunes 9, en el Consulado General de Argentina.