El triunfo compartido de Cornejo y Félix en el Sur deja al peronismo con vida

No querer tener ningún compromiso con la política es una construcción de la época de la cual los medios, de alguna manera, somos cómplices porque denigrar políticos es uno de los deportes más de moda en la Argentina desde hace varios años. ¿Quién se beneficia estigmatizando a los políticos?

Una vida más como en el Ludo

Si al triunfo de Emir Félix en la elección de convencionales sanrafaelinos se suma la victoria de Matías Stevanato en Maipú, el PJ mendocino puede ilusionarse con ser competitivo en 2027.

El peronismo provincial viene remando en dulce de leche desde hace varios años. No puede reencontrarse con la mística que, desde la vuelta de la democracia en 1983, lo llevó al poder en varias ocasiones en Mendoza (1987, 1991, 1995, 2007 y 2011) y añora los tiempos dorados del bordonismo, incluso con internas, en donde todo lucía peroncho.

Festejo, marchita y a dormir temprano

Stevanato, intendente de Maipú y referente de los hermanos Bermejo, contó con el changüí de no tener rivales internos en la última contienda, como en el caso de San Rafael, donde los Félix tuvieron a Anabel Fernández Sagasti con lista propia enfrentándolos.

Stevanato festejo Matías Stevanato no tuvo rivales internos en las elecciones municipales.

Ese favor le vino como anillo al dedo al maipucino porque, a poco de andar el escrutinio del domingo pasado, los propios radicales apuraron el reconocimiento de la derrota y Stevanato con los suyos pudieron festejar, cantar la marchita e irse a dormir temprano.

Agonía de madrugada

En San Rafael todo fue mucho más agónico: hasta la 1 de la mañana del lunes no se sabía quién ganaba en la categoría concejales porque las urnas de distritos a más de 100 kilómetros de la ciudad demoraron el conteo y, mayormente, en el interior sanrafaelino el peronismo es fuerte.

Si bien los primeros resultados publicados en los medios del Norte hablaban de una victoria clara del cornejismo sobre el peronismo en San Rafael cercana a los 3 o 4 puntos, con el andar de la noche esa disparidad se achicó hasta estacionarse en una diferencia menor a los 700 votos: menos de 1 punto porcentual (39,17% a 38,20%).

No le sobró nada a la alianza taquillera entre la gente del presidente Javier Milei y la del gobernador Cornejo en San Rafael.

A la vez, la victoria de Emir Félix en la categoría de convencionales, quienes redactarán la Carta Orgánica que podría regir al departamento por las próximas décadas, fue bastante más abultada, superando largamente los 2.000 votos sobre la lista de Cornejo: más de 3 puntos porcentuales (41,55% a 38,38%).

Cornejo Elecciones Alfredo Cornejo. El oficialismo hizo una buena elección en San Rafael.

Empate y tironeo por la Convención

Sí, como leen: en concejales ganó Cornejo por 690 votos y en convencionales ganó Félix por 2.200. El camporismo podría haber logrado un convencional, pero como la ley deja sin representación a las agrupaciones que no lleguen a 3% del total del padrón (en San Rafael unos 4.800 votos), no lo obtendrían porque lograron cerca de 4.000 sufragios, unos 800 menos de lo requerido.

Igual, el asunto podría judicializarse si el sector de Fernández Sagasti presentase un pedido para que se analice el resultado, lo que entraría en tensión con los Demócratas Libertarios, quienes reclaman que ese convencional sea el tercero para ellos, ya que de lograr un convencional los camporistas, a ellos les quedarían dos.

En cantidad de bancas para el HCD sanrafaelino fue empate: cada agrupación meterá 3 concejales y los radicales, por primera vez en la historia, tuvieron que ceder un lugar de la lista, en este caso a los libertarios con quienes fueron aliados, por lo que en el conteo final la UCR perdió un concejal.

Resta saber si La Libertad Avanza armará su propio rancho como en la Legislatura provincial o si se sumará a la bancada radical. Lo que sí es más difícil que suceda es que la concejala electa por los mileístas se sume al monobloque del cascoteado libertario Martín “Isidoro Cañones” Antolín.