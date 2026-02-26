"Feliz Día" es la nueva propuesta de Sutottos, una comedia que amplifica y exagera con humor la exigencia permanente por ser felices y disfrutar. En única función, se presentarán el sábado 28 de febrero, a las 21.30, en el Teatro Independencia, Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza. Las entradas anticipadas tienen un valor de $20.000 y la general de $25.000, y pueden adquirirse en EntradaWeb.
Teatro Independencia: Sutottos vuelve a Mendoza con su nuevo espectáculo "Feliz Día"
Sutottos es una compañía teatral Argentina con más de 15 años de trayectoria y ocho espectáculos con los que ha recorrido el país y el mundo. La agrupación es reconocida tanto por el circuito teatral de Buenos Aires como por la crítica y el público. Sus integrantes son Gadiel Sztryk y Andrés Caminos.
Sutottos en Mendoza: sinopsis de "Feliz Día"
En "Feliz Día", se narra la historia de dos hermanos mellizos que viven en la casa de su madre, con quien mantienen un vínculo exageradamente edípico y están por festejar su cumpleaños número 40. Mientras esperan a los invitados, que nunca llegan, el público podrá ver sus continuos intentos y sucesivos fracasos por lograr ser felices.
En un mundo que tiene como imposición pasarla bien, un cumpleaños representa el punto máximo del estado de felicidad. “Que los cumplas feliz” deja de ser un deseo y pasa a ser una obligación imposible de sostener.
La compañía Sutottos recibió una mención a la trayectoria por parte de la Universidad de Buenos Aires GETEA. El dúo tiene una escuela de actuación y dramaturgia que funciona hace más de 10 años en Buenos Aires y ha dictado seminarios tanto en la Argentina como en Latinoamérica y España.