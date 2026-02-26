Teatro Independencia: Sutottos vuelve a Mendoza con su nuevo espectáculo "Feliz Día"

Sutottos es una compañía teatral Argentina con más de 15 años de trayectoria y ocho espectáculos con los que ha recorrido el país y el mundo. La agrupación es reconocida tanto por el circuito teatral de Buenos Aires como por la crítica y el público. Sus integrantes son Gadiel Sztryk y Andrés Caminos.

Sutottos en Mendoza: sinopsis de "Feliz Día"

En "Feliz Día", se narra la historia de dos hermanos mellizos que viven en la casa de su madre, con quien mantienen un vínculo exageradamente edípico y están por festejar su cumpleaños número 40. Mientras esperan a los invitados, que nunca llegan, el público podrá ver sus continuos intentos y sucesivos fracasos por lograr ser felices.