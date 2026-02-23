Julio Mazziotti, el prestigioso pianista y compositor mendocino de reconocimiento internacional vuelve a la provincia el viernes 27 de febrero de 2026. Será en el Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad) a las 21. Presentará su disco "E·R·E·S", una propuesta conceptual que explora la esencia humana a través del piano. Las entradas están a la venta en boletería del teatro y a través de EntradaWeb.
Teatro independencia: Julio Mazziotti presenta su nuevo disco "E·R·E·S"
El reconocido pianista mendocino contará con la participación especial de Pocho Sosa y Cristina Castro como invitados especiales
Este nuevo proyecto de Mazziotti no es solo un disco, sino una declaración de principios sobre la conexión humana. al respecto el músico explicó que el título "E·R·E·S", más allá del verbo que nos define, se desglosa en una sigla que articula los pilares de su universo sonoro:
- Esencia: lo que somos cuando la música nos desnuda.
- Resonancia: El eco de mi alma vibrando en la tuya.
- Emoción: El único puente capaz de unir dos almas sin necesidad de palabras.
- Silencio: El lugar sagrado donde nace y descansa cada nota.
Con su característico estilo de piano original y contemporáneo, Mazziotti invita al público a un viaje introspectivo. “Este concierto es una invitación a despojarnos de lo cotidiano y reencontrarnos en esa esencia compartida que solo la música y el silencio pueden revelar”, afirmó el compositor, quien ha llevado este mensaje por importantes escenarios del mundo.
La presentación en el Teatro Independencia será la oportunidad ideal para que mendocinos y turistas -en plena temporada de Vendimia- se sumerjan en la atmósfera íntima y cinematográfica que define al artista. El repertorio incluirá las piezas de este nuevo álbum y un recorrido por las composiciones más emblemáticas de su carrera.
Invitados de Honor: Pocho Sosa y Cristina Castro
Para esta velada única, Mazziotti no estará solo. La noche contará con la participación de dos figuras emblemáticas de la cultura mendocina:
El querido Pocho Sosa se sumará al piano de Mazziotti para interpretar dos canciones especialmente preparadas para esta ocasión, uniendo la canción popular con el piano contemporáneo.
La reconocida bailarina y coreógrafa Cristina Castro aportará la dimensión visual y el movimiento, interpretando algunas performances de danza en vivo creadas por ella misma sobre composiciones originales de Mazziotti.
“Presentar E·R·E·S en el Independencia junto a artistas de la talla de Pocho y Cristina es un sueño cumplido. Buscamos que el público no solo escuche, sino que sienta la resonancia de cada nota y cada movimiento en su propio ser”, destacó el compositor mendocino.
Con una carrera internacional consolidada, Julio Mazziotti visita a su tierra natal para ofrecer un espectáculo que combina la intimidad del piano solista con la potencia de las artes compartidas, justo en el corazón de la temporada cultural de Mendoza para luego continuar con su gira internacional 2026 programada en varios países de Europa.