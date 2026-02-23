Teatro independencia: Julio Mazziotti presenta su nuevo disco "E·R·E·S"

La presentación en el Teatro Independencia será la oportunidad ideal para que mendocinos y turistas -en plena temporada de Vendimia- se sumerjan en la atmósfera íntima y cinematográfica que define al artista. El repertorio incluirá las piezas de este nuevo álbum y un recorrido por las composiciones más emblemáticas de su carrera.

Invitados de Honor: Pocho Sosa y Cristina Castro

Para esta velada única, Mazziotti no estará solo. La noche contará con la participación de dos figuras emblemáticas de la cultura mendocina:

El querido Pocho Sosa se sumará al piano de Mazziotti para interpretar dos canciones especialmente preparadas para esta ocasión, uniendo la canción popular con el piano contemporáneo.

La reconocida bailarina y coreógrafa Cristina Castro aportará la dimensión visual y el movimiento, interpretando algunas performances de danza en vivo creadas por ella misma sobre composiciones originales de Mazziotti.

“Presentar E·R·E·S en el Independencia junto a artistas de la talla de Pocho y Cristina es un sueño cumplido. Buscamos que el público no solo escuche, sino que sienta la resonancia de cada nota y cada movimiento en su propio ser”, destacó el compositor mendocino.

Con una carrera internacional consolidada, Julio Mazziotti visita a su tierra natal para ofrecer un espectáculo que combina la intimidad del piano solista con la potencia de las artes compartidas, justo en el corazón de la temporada cultural de Mendoza para luego continuar con su gira internacional 2026 programada en varios países de Europa.