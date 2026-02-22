Premios Oscar 2026: se spoilearon los ganadores en las principales categorias

Benicio del Toro y Wagner Moura Benicio del Toro y Wagner Moura.

¿Ya se sabe quiénes ganarán los premios Oscar?

Durante el almuerzo de los nominados de los Premios Oscar, llamó la atención una imagen que reúne a los cuatro actores ternados en cada una de las categorías actorales: Jessie Buckey (Hamnet), Wagner Moura (El agente secreto), Amy Madigan (Weapons) y Benicio del Toro (Una batalla tras otra).

Quienes estuvieron presentes en aquel almuerzo aseguran que en un determinado momento los organizadores del evento querían que estos 4 actores posaran juntos. Sin dudas que este momento comenzó a generar muchas especulaciones y se dice que ellos serían los ganadores en las siguientes categorías:

Jessie Buckey: Mejor Actriz

Wagner Moura: Mejor Actor

Amy Madigan: Mejor actriz de reparto

Benicio del Toro: Mejor actor de reparto

Premios Oscar 2026 Jessie Bluckey (Hamnet), Wagner Moura (El agente secreto), Amy Madigan (Weapons) y Benicio del Toro (Una batalla tras otra).

A pesar de esta foto, muchos sitios web que se especializan en críticas de películas ya han comenzado con sus encuestas y apuestas. Por ejemplo, la producción favorita de muchos para llevarse el premio de Mejor Película es "Sinners" (disponible en HBO Max). Y el Mejor Director es Ryan Coogler (Sinners), pero le está dando pelea Joachim Trier (Sentimenal Value).