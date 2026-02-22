La próxima entrega de los premios Oscar se llevará a cabo el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California.
Premios Oscar 2026: se spoilearon los ganadores en las principales categorias
Si bien en ediciones anteriores se han producido errores durante la entrega de premios (como por ejemplo cuando se dio por ganadora a "La La Land" y el galardón era de "Moonlight"), no es normal que días antes se conozca quienes son los ganadores en las ternas.
Sin embargo, en los últimos días ocurrió algo curioso: muchas personas aseguran que se spoilearon a los ganadores de las categorias principales.
¿Ya se sabe quiénes ganarán los premios Oscar?
Durante el almuerzo de los nominados de los Premios Oscar, llamó la atención una imagen que reúne a los cuatro actores ternados en cada una de las categorías actorales: Jessie Buckey (Hamnet), Wagner Moura (El agente secreto), Amy Madigan (Weapons) y Benicio del Toro (Una batalla tras otra).
Quienes estuvieron presentes en aquel almuerzo aseguran que en un determinado momento los organizadores del evento querían que estos 4 actores posaran juntos. Sin dudas que este momento comenzó a generar muchas especulaciones y se dice que ellos serían los ganadores en las siguientes categorías:
- Jessie Buckey: Mejor Actriz
- Wagner Moura: Mejor Actor
- Amy Madigan: Mejor actriz de reparto
- Benicio del Toro: Mejor actor de reparto
A pesar de esta foto, muchos sitios web que se especializan en críticas de películas ya han comenzado con sus encuestas y apuestas. Por ejemplo, la producción favorita de muchos para llevarse el premio de Mejor Película es "Sinners" (disponible en HBO Max). Y el Mejor Director es Ryan Coogler (Sinners), pero le está dando pelea Joachim Trier (Sentimenal Value).