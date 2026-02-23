Alejandro Sicardi presenta "Canción de cuna y espinas", primer adelanto de su nuevo disco

Un disco de visiones múltiples

Urbano se diferencia de sus trabajos anteriores por su metodología de grabación. En lugar de contar con una banda estable, el álbum funciona como un agrupamiento de canciones con diferentes ambientaciones y visiones musicales, otorgándole a cada tema un contexto histórico y sonoro particular.

Para el músico, la expectativa reside en el feedback del público: “Es una obra que me gustaría que la gente escuche y sobre la que haga devoluciones. El disco genera un sentimiento intenso sobre la temática social”.

Trayectoria de Alejandro Sicardi

Alejandro Sicardi cuenta con un recorrido que abarca diversos géneros y un marcado compromiso poético en sus textos. En su discografía como solista figuran:

"Ensayos" (2008).

"Grafitis" (2015).

"Alejandro Sicardi En vivo" (2020).

"Solo" (2022).

Además, ha participado en proyectos colectivos como "Tangos en blanco y negro" (2018) junto a "Escolazo tangos lunfardos", y los volúmenes de "En vivo y pa' bailar" (2021 y 2024) con el grupo Ypaqué trío.