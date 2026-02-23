El cantautor mendocino Alejandro Sicardi dio a conocer “Canción de cuna y espinas”, el primer corte de difusión de su próximo álbum de estudio titulado "Urbano". La pieza tiene un origen visual: fue compuesta a partir de una fotografía del reconocido fotógrafo local Máximo Arias, en la cual el músico imaginó la escena de un niño durmiendo en una bolsa mientras su madre trabajaba.
Alejandro Sicardi presenta "Canción de cuna y espinas", primer adelanto de su nuevo disco
El artista mendocino lanzó el sencillo inicial de "Urbano", una obra inspirada en una fotografía de Máximo Arias que aborda la temática social y la infancia
Aunque la canción fue gestada hace varios años bajo una estructura de guitarra y voz, el proceso culminó recientemente con la incorporación de arreglos de cuerdas. Según el propio Sicardi, la armonía y la letra se desarrollaron en conjunto para dar cierre a una obra que busca "cuidar el concepto de la infancia" y las historias que atraviesan la vida en las ciudades.
Sobre el concepto del nuevo disco, el artista explicó: “Este disco transmite historias imaginadas y reales atravesadas por la urbanidad del hombre. Habla sobre la idea de cuidar el sueño mientras ella está trabajando y sobre el concepto de cuidar la infancia con todo lo que ello conlleva”.
Un disco de visiones múltiples
Urbano se diferencia de sus trabajos anteriores por su metodología de grabación. En lugar de contar con una banda estable, el álbum funciona como un agrupamiento de canciones con diferentes ambientaciones y visiones musicales, otorgándole a cada tema un contexto histórico y sonoro particular.
Para el músico, la expectativa reside en el feedback del público: “Es una obra que me gustaría que la gente escuche y sobre la que haga devoluciones. El disco genera un sentimiento intenso sobre la temática social”.
Trayectoria de Alejandro Sicardi
Alejandro Sicardi cuenta con un recorrido que abarca diversos géneros y un marcado compromiso poético en sus textos. En su discografía como solista figuran:
- "Ensayos" (2008).
- "Grafitis" (2015).
- "Alejandro Sicardi En vivo" (2020).
- "Solo" (2022).
Además, ha participado en proyectos colectivos como "Tangos en blanco y negro" (2018) junto a "Escolazo tangos lunfardos", y los volúmenes de "En vivo y pa' bailar" (2021 y 2024) con el grupo Ypaqué trío.