Los Pericos y La Portuaria en el Le Parc

El sábado 21 y domingo 22 de febrero, de 19 a 0, el Espacio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén) será el epicentro de la economía creativa provincial. Con entrada gratuita, la feria contará con 100 emprendedores y los shows de Los Pericos y La Portuaria. La entrada es gratuita pero deberá sacarse en EntradaWeb.
La Subsecretaría de Cultura, a través de la Dirección de Industrias Creativas y en conjunto con la Municipalidad de Guaymallén, presenta una nueva edición del Mercado Cultural. La cita, enmarcada en el 90° aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia, será en el Predio Externo del Espacio Cultural Julio Le Parc.
Grilla artística fin de semana en el Le Parc
La propuesta musical de este año combina la frescura de la escena emergente con la vigencia de bandas legendarias del rock nacional:
SÁBADO 21
- Néctar 02. La banda mendocina viene ganando terreno con su propuesta de pop y ritmos urbanos.
- Toby Deltin. El multifacético artista mendocino presentará su repertorio de canciones con impronta de autor y arreglos modernos.
- La Ilíada de Pope. Energía rockera para calentar la previa.
- Los Pericos. La banda icónica del reggae y ska regresa a Mendoza para repasar sus más de 35 años de éxitos en un show garantizado para toda la familia.
DOMINGO 22
- Setas. Con su sonido psicodélico y envolvente, es una de las propuestas más originales de la escena actual, con enorme proyección.
- Bruno Pinto. Aportará la cuota de frescura y melodías pegadizas que lo caracterizan.
- Aluhé Dumé. Cantante, instrumentista, compositora y actriz mendocina.
- La Portuaria. Liderada por Christian Basso y Diego Frenkel, la banda traerá su fusión única de rock, funk y ritmos del mundo, celebrando su historia en una noche especial.
Mendoza: polo de industrias creativas
Las industrias creativas representan un motor fundamental para la economía mendocina. aportan innovación, empleo genuino y valor agregado a la identidad regional. Este mercado es el resultado de un exhaustivo mapeo cultural realizado por la Dirección de Industrias Creativas de Mendoza, una herramienta estratégica que ha permitido identificar, geolocalizar y diagnosticar las necesidades de los hacedores locales en sectores como el diseño, el software, el sector audiovisual y las artes manuales.
Gracias a este relevamiento, los 100 emprendedores seleccionados representan la excelencia del diseño de autor y garantizan que el público acceda a productos únicos en rubros como cosmética orgánica, tecnología, ilustración, marroquinería y cerámica, sin reventa y con trazabilidad local.