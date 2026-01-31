Febrero: un mes cargado de espectáculos en Mendoza

abel pintos vendimia 2025 recital mendoza f.jpeg Abel Pintos este domingo en Tunuyán. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Las entradas están a la venta en EntradaWeb y tienen los siguientes precios:

Sector Preferencial A: $50.000.

Sector Preferencial B: $40.000.

Sector Preferencial C: $40.000.

Sector General: $20.000.

Los tickets se pueden pagar en 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Visa y Mastercard de calquier banco.

En el sector preferencial los niños pagan a partir de los 3 años.

En el sector campo pagan a partir de los 13 años.

Las personas con CUD (Certificado Único de Discapacidad) podrán acceder en forma gratuita al Sector General.

Lunes 2 de febrero: Coti en el Festival de la Tonada

Coti Sorokin.jpg Coti Sorokin.

También en el Anfiteatro Municipal de Tunuyán (Hilario Cuadros 1251) se presentará el rosarino Coti Sorokin. Se trata de la fecha reprogramada que estaba prevista para el viernes 30 de enero que además será la noche en la que se elija la representante departamental para la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Jueves 5 de febrero: muestra “El agua amaneció dolida” en el anexo MMAMM

La artista visual mendocina Thelma Agustina Martinelli presenta una exposición de pinturas, dibujos y cerámicas donde el agua se convierte en paisaje emocional en el Anexo MMAMM de la Ciudad. La inauguración será el jueves 5 de febrero, a las 20, en el espacio del Parque Central, con entrada gratuita.

Con una atmósfera melancólica construida a partir de azules y grises, “El agua amaneció dolida” propone un recorrido por paisajes mentales en los que memoria, emoción y materia dialogan desde la sensibilidad artística de Thelma Agustina Martinelli.

La muestra podrá visitarse de miércoles a domingos y feriados de 16 a 20. Permanecerá abierta al público hasta el 15 de marzo.

Domingo 8 de febrero: Tributo a Shakira por Juli Guerci en La Nave

El 8 de febrero, el ciclo "Picnics musicales" presentará en La Nave (Las Cubas 201, Ciudad) un tributo "Inevitable" a Shakira de la mano de Juli Guerci. Será un show electroacústico y dinámico que recorre los grandes éxitos de la primera etapa de la artista colombiana. La entrada es gratuita.

El repertorio incluye canciones de los discos "Pies Descalzos", "¿Dónde Están los Ladrones?" y versiones del "Unplugged", con temas que conectan con la esencia compositiva y expresiva de Shakira en sus comienzos.

La propuesta invita al público a cantar de principio a fin, en un recorrido nostálgico y vibrante por canciones que marcaron a toda una generación.

Intérpretes: Juli Guerci (voz); Juan Pablo Staiti (guitarras); Luciano Vicario (teclado); Pablo Sánchez (batería) y Horacio Munnia (bajo).

Lunes 9 de febrero: David Ellefson en Nido Club

David Ellefson, reconocido músico estadounidense, bajista y cofundador de la banda de thrash metal Megadeth anunció su gira latinoamericana 2026. Y llega a Mendoza por primera vez junto a su banda para presentar Basstory. El músico se presentará en una única función el lunes 9 de febrero a las 21, en Nido Club (Mitre 1709, Ciudad). Las entradas están disponibles en mianticipada.com.

Embed - Tornado Of Souls - David Ellefson of Megadeth Basstory

En febrero 2026, junto a Andrew Freeman en la voz (Last in Line, también tocó con George Lynch - Vivian Campbell), Andy Martongelli (además de Ellefson - Arthemis - Ellefson/Soto) y Emanuel López (Watchmen) en guitarras y Adrián Espósito (Nepal - Granada - Sesionista) en batería exhibirán lo mejor del amplio repertorio de Megadeth.

Ganador del Premio Grammy, el ex bajista de Megadeth e ícono del metal trae al país BASSTORY, su tour que combina show en vivo con el relato de íntimas historias personales que reúnen su lucha y triunfo en el nombre del rock and roll. La gira tiene fechas limitadas en Europa y USA, y llega en febrero a nuestro país, Chile y Uruguay.

Ellefson coescribió algunos de los éxitos de Megadeth, como ''In My Darkest Hour'', ''Hook in Mouth'', ''Tornado Of Souls'', ''Foreclosure Of A Dream'', ''High Speed Dirt'' y 'Reckoning Day'', y compuso el riff principal de ''Dawn Patrol''. Y llega con una amplia lista de clásicos como “Symphony of Destruction”, “Peace Sells”, “Wake Up Dead”, entre otros.

11 de febrero: Devendra Banhart en Teatro Independencia

El músico de folk alternativo Devendra Banhart se presentará el miércoles 11 de febrero en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza) a las 20.30. Las entradas ya están disponibles a través de FlashPass.

Devendra Banhart Devendra Banhart.

Devendra Banhart, consagrado como una figura clave del folk alternativo de las últimas dos décadas, es músico, cantautor y artista visual estadounidense-venezolano. Su obra ecléctica fusiona elementos del folk, la psicodelia y la experimentación sonora, y se distingue por una sensibilidad íntima y poética.

15 de febrero: BokaNegra en La Nave

El cierre del ciclo Picnics Musicales en La Nave (Las Cubas 201, Ciudad) será el domingo 15 de febrero con BokaNegra, una de las bandas tributo más importantes de Latinoamérica dedicadas a la obra de Soda Stereo y Gustavo Cerati. La entrada es gratuita.

Bokanegra.jpeg BokaNegra estará en La Nave el 15 de febrero.

Formada en septiembre de 1997 en Mendoza, la agrupación ha recorrido escenarios de todo el país y de Chile, y fue reconocida por el propio Cerati, quien destacó públicamente su propuesta artística.

Con una trayectoria sólida y un sonido fiel y potente, BokaNegra ofrece un show que recorre clásicos inolvidables del rock nacional, conectando distintas generaciones a través de canciones que forman parte de la historia de la música argentina. Integrantes: Raúl Aguilera (guitarra y voz); Pablo Salvi (batería) y Max (bajo).

19 de febrero: Los Kjarkas en el Arena Maipú Stadium

Los Kjarkas, el legendario grupo boliviano de música andina se presentará el jueves 19 de febrero en el Arena Maipú Stadium (Emilio Civit y Maza, Maipú). Será a las 21 y las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del estadio (solo en efectivo). El espectáculo forma parte de la gira despedida de Gonzalo Hermosa, líder de la agrupación.

Los Kjarkas Los Kjarkas, el legendario grupo boliviano.

Gonzalo Hermosa, figura emblemática de la música andina y líder histórico de Los Kjarkas, se despedirá de los escenarios argentinos en 2026 con una gira que recorrerá el norte y el centro de Argentina. Después de más de 6 décadas llevando el folklore andino por el mundo, el artista anunció su retiro definitivo.

21 de febrero: Música para Volar en Casa Agostino

El grupo Música para Volar confirmó su regreso a Mendoza en el marco de su Gira de Verano 2026. El encuentro tendrá lugar el próximo 21 de febrero a las 21 en Casa Agostino (Carril Barrancas 10590, Maipú). Las entradas para esta función ya se pueden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma EntradaWeb.

Embed - Hablando a tu corazón/Símbolo de paz (Charly García) VERSIONES ÚNICAS por Música para Volar

La propuesta para esta temporada se centra en un repertorio que busca resignificar piezas fundamentales del rock nacional. Con arreglos diseñados específicamente para una formación que incluye cuerdas y vientos, el conjunto abordará composiciones de Soda Stereo, Charly García, Fito Páez y la etapa solista de Gustavo Cerati. La intención, según explican desde la organización, es ofrecer versiones contemporáneas que respeten la esencia melódica original pero sumen la profundidad de los formatos de cámara.

28 de febrero: Turf en "Vino a la Nave"

El exitoso ciclo, que se consolidó como una de las propuestas culturales más convocantes del último año en Mendoza, regresa con una edición especial y el show de la banda liderada por Joaquín Levinton. El próximo 28 de febrero, desde las 19, los jardines de La Nave Cultural (Las Cubas 201, Ciudad) volverán a convertirse en escenario de una experiencia que combina vino, gastronomía y música en vivo. En esta oportunidad, el público podrá disfrutar del sonido de Turf, en el marco de una nueva edición del ciclo que celebra la cultura vitivinícola y el encuentro al aire libre. Las entradas están a la venta en Venti.

Vino a la Nave se presenta nuevamente en Ciudad con una propuesta imperdible para la temporada estival: una degustación de vinos descontracturada, acompañada por bandas en vivo, gastronomía de primer nivel, barras de tragos y cerveza, y un entorno pensado para disfrutar bajo el cielo mendocino.

Turf.jpg Turf, la banda liderada por el carismático Joaquín Levinton.

La banda Turf se mantiene muy activa dentro de la escena del rock argentino con un renovado impulso creativo gracias a su ambicioso proyecto “Polvo de Estrellas”, un álbum y obra audiovisual donde reversionan sus clásicos junto a artistas de distintas generaciones como Lali, Milo J, Miranda!, Vicentico y Fito Páez, fusionando géneros y formatos para conectar con nuevas audiencias. El proyecto se desarrolla a través del lanzamiento de varios singles destacados y una intensa agenda de shows en vivo y participaciones en festivales a lo largo del país, reafirmando la vigencia y proyección de la banda tras décadas de trayectoria.