Este martes 17 de febrero se celebra el año nuevo chino en Maipú. Será en el espacio cultural Puerta Verde de 17 a 22. Los cupos son limitados y las entradas se pueden obtener en @puertaverde.taller por mensaje directo o en el siguiente link.
El Año Nuevo Chino se celebra en Maipú con actividades culturales
Será en el espacio Puerta Verde a partir de las 18. La propuesta promete el cruce entre dos culturas: la china y la mendocina
En el encuentro se brindará una charla sobre astrología china. También habrá muestra de arte y karaoke. El evento propone un puente cultural directo entre las tradiciones milenarias de China y la calidez de la identidad mendocina.
Bajo la consigna de brindar, compartir y festejar juntos, la jornada promete ser un punto de encuentro donde la gastronomía, el arte y los buenos deseos para el ciclo que comienza se fusionen en un ambiente vibrante.