El Año Nuevo Chino se celebra en Maipú con actividades culturales

Será en el espacio Puerta Verde a partir de las 18. La propuesta promete el cruce entre dos culturas: la china y la mendocina

Por UNO
El año Nuevo Chino comienza en Maipú.

Este martes 17 de febrero se celebra el año nuevo chino en Maipú. Será en el espacio cultural Puerta Verde de 17 a 22. Los cupos son limitados y las entradas se pueden obtener en @puertaverde.taller por mensaje directo o en el siguiente link.

En el encuentro se brindará una charla sobre astrología china. También habrá muestra de arte y karaoke. El evento propone un puente cultural directo entre las tradiciones milenarias de China y la calidez de la identidad mendocina.

Bajo la consigna de brindar, compartir y festejar juntos, la jornada promete ser un punto de encuentro donde la gastronomía, el arte y los buenos deseos para el ciclo que comienza se fusionen en un ambiente vibrante.

