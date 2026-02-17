El Año Nuevo Chino se celebra en Maipú con actividades culturales

En el encuentro se brindará una charla sobre astrología china. También habrá muestra de arte y karaoke. El evento propone un puente cultural directo entre las tradiciones milenarias de China y la calidez de la identidad mendocina.

Bajo la consigna de brindar, compartir y festejar juntos, la jornada promete ser un punto de encuentro donde la gastronomía, el arte y los buenos deseos para el ciclo que comienza se fusionen en un ambiente vibrante.