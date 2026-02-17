Silvina Luna: revelaron los videos que le dejó a Fernando Burlando antes de morir

Se conoció que poco antes de morir grabó una serie de videos hablando de salud y las consecuencias que sufrió tras haberse sometido al bisturí con Aníbal Lotocki, a quien acusó de haberle inyectado metacrilato en los glúteos.

El material está en manos de Fernando Burlando, quien fue su abogado y una de las personas de máxima confianza de la modelo.

Las grabaciones serán parte de una docuserie.“Era su deseo”, confirmó el letrado en una entrevista con SQP (América).

“Se va a ver que hablan periodistas, el fiscal de la causa, y Burlando. Es una docuserie donde la vas a ver con lo que dejó grabado, que quería que se vea, con amigos. También hay testimonios de pacientes”, sumó Pía Shaw. La producción saldría a la luz entre julio y agosto de este año.

Silvina Luna: su triste final

Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023 en el Hospital Italiano. Tenía 43 años y llevaba internada más de dos meses, a la espera de un trasplante de riñón que nunca pudo concretarse debido a su débil estado de salud y varias complicaciones.

silvina luna.jpg

“Fue con música, mantras, con los amigos sosteniéndole las manos.Yo me acerqué y le dije al oído ‘A este viaje no te puedo llevar’. Y se fue yendo, en paz, tranquila, pero no se merecía tantos meses de sufrimiento”, expresó en las redes Christian Basoalto, chofer y persona de máxima confianza de la rosarina sobre los últimos momentos de la ex Gran Hermano.

Silvina Luna descansa en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, lugar al que ella misma pidió ir cuando ya no estuviera.

Fuente: tn.com.ar