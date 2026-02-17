The Platters, la legendaria banda creadora del hit mundial "Only you" llega a Mendoza. Liderados por Barry Smith, una de las voces fundadoras del grupo, se presentarán en el Teatro Plaza de Godoy Cruz (Colón 27) el sábado 21 dce febrero, a las 21.30. Las entradas están a la venta en EntradaWeb (3 cuotas sin interés para clientes Visa y Máster), también se pueden conseguir en la boletería (lunes a viernes de 9 a 15).
The Platters: la leyenda eterna del romance llega a Mendoza
La legendaria banda se presentará en el Teatro Plaza, con una formación internacional liderada por Barry Smith
Mendoza se prepara para una gala internacional cargada de historia, nostalgia y elegancia. The Platters, ícono del doo-wop, el R&B y el nacimiento del rock & roll romántico, se presentará con un show imperdible para celebrar su legado eterno.
The Platters: una historia que cambió la música popular y disfruta un gran presente
Formados en Los Ángeles a comienzos de los años 50, The Platters revolucionó la música popular al unir la potencia vocal afroamericana con melodías sofisticadas, sensibles y universales. Lograron así un impacto masivo sin precedentes. Bajo la producción de Buck Ram, el grupo alcanzó el estrellato mundial y se convirtió en referencia obligada del romanticismo musical.
Su influencia fue tan profunda que ingresaron al Rock & Roll Hall of Fame, lugar al que no llega cualquiera en la historia de la música moderna.
Hablar de The Platters es hablar de himnos que atraviesan generaciones. Clásicos como “Only You (And You Alone)”, “The Great Pretender” (reversionada en los '80 por Freddie Mercury), “My Prayer”, “Twilight Time”, “Smoke Gets in Your Eyes” y “(You’ve Got) The Magic Touch” siguen sonando en películas, series y momentos inolvidables de millones de personas alrededor del mundo. Sus canciones no envejecen: se transformaron en el idioma universal del romance.
Barry Smith, la voz que mantiene vivo el legado
Al frente de esta nueva etapa se encuentra Barry Smith, una figura clave para comprender la continuidad artística de The Platters sobre los escenarios. Su interpretación respeta los arreglos originales, la elegancia vocal y el espíritu romántico que convirtió al grupo en leyenda.
Lejos de una mirada nostálgica estática, Smith lidera una formación que transforma el legado en una experiencia viva, emocional y actual. Cada presentación es un viaje directo a la época dorada del rock & roll romántico, interpretado con memoria, respeto y alma.
The Platters: un show que es un viaje en el tiempo
El espectáculo actual de The Platters propone mucho más que un recital: es una experiencia elegante y profundamente emotiva. Armonías vocales impecables, presencia escénica clásica y un repertorio que despierta recuerdos, emociones y aplausos que no distinguen edades.
Más que una banda, The Platters es un símbolo. Y su paso por Mendoza promete ser una noche inolvidable para reencontrarse con las canciones que enseñaron al mundo a cantar al amor.