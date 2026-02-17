The Platters: la leyenda eterna del romance llega a Mendoza

Su influencia fue tan profunda que ingresaron al Rock & Roll Hall of Fame, lugar al que no llega cualquiera en la historia de la música moderna.

Hablar de The Platters es hablar de himnos que atraviesan generaciones. Clásicos como “Only You (And You Alone)”, “The Great Pretender” (reversionada en los '80 por Freddie Mercury), “My Prayer”, “Twilight Time”, “Smoke Gets in Your Eyes” y “(You’ve Got) The Magic Touch” siguen sonando en películas, series y momentos inolvidables de millones de personas alrededor del mundo. Sus canciones no envejecen: se transformaron en el idioma universal del romance.

The Platters 2 Eternos. The Platters se formaron en los '50.

Barry Smith, la voz que mantiene vivo el legado

Al frente de esta nueva etapa se encuentra Barry Smith, una figura clave para comprender la continuidad artística de The Platters sobre los escenarios. Su interpretación respeta los arreglos originales, la elegancia vocal y el espíritu romántico que convirtió al grupo en leyenda.

Lejos de una mirada nostálgica estática, Smith lidera una formación que transforma el legado en una experiencia viva, emocional y actual. Cada presentación es un viaje directo a la época dorada del rock & roll romántico, interpretado con memoria, respeto y alma.

The Platters: un show que es un viaje en el tiempo

El espectáculo actual de The Platters propone mucho más que un recital: es una experiencia elegante y profundamente emotiva. Armonías vocales impecables, presencia escénica clásica y un repertorio que despierta recuerdos, emociones y aplausos que no distinguen edades.

Más que una banda, The Platters es un símbolo. Y su paso por Mendoza promete ser una noche inolvidable para reencontrarse con las canciones que enseñaron al mundo a cantar al amor.