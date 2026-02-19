En los últimos minutos comenzó a circular la noticia de que el músico Carlos "el Indio" Solari, referente histórico del rock argentino, debió ser hospitalizado de urgencia por un accidente cerebrovascular.
Qué se sabe de la salud del Indio Solari
El ex cantante de los Redonditos de Ricota tiene 77 años, y en las últimas horas varios medios confirmaron que sufrió un ACV
Sin embargo, rápidamente el medio El Destape se comunicó con Virginia, la pareja del músico, quien desmintió la situación. "A cabo de hablar con Virgnia, su esposa, y me pidió que desmienta que el Indio Solari tuvo un ACV, que eso es mentira. Se fue a un hospital a hacer un chequeo", reveló el periodista Ari Lijalad.
¿Qué se sabe de la salud del Indio Solari?
La información que circula en varios medios de comunicación asegura que el músico debió ser trasladado a un centro de salud tras presentar síntomas compatibles con un cuadro neurológico agudo. Hasta el momento, su entorno mantiene reserva sobre los detalles clínicos y la evolución médica, a la espera de los partes oficiales.
En los últimos años, Solari había reducido sus apariciones públicas y recitales presenciales debido a problemas de salud previamente reconocidos. Sin embargo, en las últimas horas se confirmaron dos nuevos shows. “Muy contentos de anunciar que volvemos a donde siempre nos reciben con los brazos abiertos”, comienza diciendo el comunicado.
La cita es para el 23 de Mayo en Jesús María, Córdoba, en el Anfiteatro José Hernández. El show formará parte del fin de semana largo de mayo y se proyecta como una de las fechas centrales del calendario rockero federal.
Además, sin dar muchas más precisiones, el posteo cierra con una promesa para el público patagónico: "Después la seguimos en Cómodoro Rivadavia". Sin embargo, aún no hay una fecha confirmada para esta presentación. Ambos shows llegan tras los shows del 6 y 7 de diciembre de 2025 en La Plata por los festejos de los 20 años de la banda del Indio Solari.