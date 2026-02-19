¿Qué se sabe de la salud del Indio Solari?

En los últimos años, Solari había reducido sus apariciones públicas y recitales presenciales debido a problemas de salud previamente reconocidos. Sin embargo, en las últimas horas se confirmaron dos nuevos shows. “Muy contentos de anunciar que volvemos a donde siempre nos reciben con los brazos abiertos”, comienza diciendo el comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LosFundaok/status/2024173221499560351?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2024173221499560351%7Ctwgr%5Efe331ae63766a1b295dfd3613ef3af0c07930b17%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pagina12.com.ar%2F2026%2F02%2F19%2Fel-indio-solari-y-los-fundamentalistas-anunciaron-dos-nuevos-shows%2F&partner=&hide_thread=false Muy contentos de anunciar que volvemos adonde siempre nos reciben con los brazos abiertos



LOS FUNDAMENTALISTAS DEL AIRE ACONDICIONADO



SÁBADO 23 de MAYO

ANFITEATRO JOSÉ HERNÁNDEZ

JESÚS MARÍA, CÓRDOBA pic.twitter.com/tGKH1B9w0T — Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado (@LosFundaok) February 18, 2026

La cita es para el 23 de Mayo en Jesús María, Córdoba, en el Anfiteatro José Hernández. El show formará parte del fin de semana largo de mayo y se proyecta como una de las fechas centrales del calendario rockero federal.

Además, sin dar muchas más precisiones, el posteo cierra con una promesa para el público patagónico: "Después la seguimos en Cómodoro Rivadavia". Sin embargo, aún no hay una fecha confirmada para esta presentación. Ambos shows llegan tras los shows del 6 y 7 de diciembre de 2025 en La Plata por los festejos de los 20 años de la banda del Indio Solari.