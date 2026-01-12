Infartos y ACV: las señales de alerta que da nuestro organismo

Los eventos cardiovasculares, como infartos, accidentes cerebrovasculares (ACV) e insuficiencias cardíacas, afectan a personas que ya presentan uno o más factores de riesgo clásicos.
Así lo reveló un estudio internacional, publicado en el Journal of the American College of Cardiology, que analizó más de 9 millones de historias clínicas en Corea del Sur y cerca de 7.000 en Estados Unidos.
La conclusión fue contundente: el 99% de estos eventos se produce en individuos que presentan al menos uno de los factores tradicionales, lo que derriba la idea de que surgen de manera inesperada.
“Los resultados muestran de manera contundente que casi todas las personas que sufren un infarto o un ACV ya tenían alguna condición previa que podía haberse identificado y tratado a tiempo”, afirmó el cardiólogo Philip Greenland de la Universidad Northwestern, autor principal del trabajo.
Infartos y ACV: los cuatro factores de riesgo
- Presión arterial elevada: el factor más elevado presente en la mayoría de los casos que sufrieron infartos y ACV
- Colesterol elevado: contribuye a la acumulación de grasas en las arterias
- Alteraciones de la glucosa: la azúcar acelera el daño de la pared arterial
- Tabaquismo: aumenta y potencia todos los demás procesos de daño vascular
“Más del 99% de quienes desarrollaron un infarto, un ACV o insuficiencia cardíaca habían presentado previamente al menos uno de los cuatro factores de riesgo tradicionales: presión arterial elevada, colesterol elevado, alteraciones de la glucosa o exposición al tabaco", analizó ante la consulta el médico cardiólogo y jefe de la Unidad Coronaria del ICBA Instituto Cardiovascular Juan Pablo Costabel (MN 119.403).
El especialista agregó: “Este hallazgo no es una simple asociación estadística, sino la expresión de una relación fisiopatológica sólida y bien establecida entre estos factores y el daño vascular”.
El equipo liderado por Greenland y Hokyo Lee de la Universidad de Yonsei detectó que valores no óptimos en uno o más de estos marcadores suelen preceder al diagnóstico, a veces años antes del primer episodio.
Incluso en mujeres menores de 60 años, más del 95% de los casos presentó al menos uno de estos factores.
La hipertensión arterial fue el factor más frecuente: más del 93% de quienes sufrieron infarto, ACV o insuficiencia cardíaca ya tenía presión elevada.
Además, hasta el 97% acumulaba al menos dos factores de riesgo no controlados.
Fuente: infobae.com