Infartos y ACV: las señales de alerta que da nuestro organismo

“Los resultados muestran de manera contundente que casi todas las personas que sufren un infarto o un ACV ya tenían alguna condición previa que podía haberse identificado y tratado a tiempo”, afirmó el cardiólogo Philip Greenland de la Universidad Northwestern, autor principal del trabajo.

Infartos y ACV: los cuatro factores de riesgo

Presión arterial elevada: el factor más elevado presente en la mayoría de los casos que sufrieron infartos y ACV Colesterol elevado: contribuye a la acumulación de grasas en las arterias Alteraciones de la glucosa: la azúcar acelera el daño de la pared arterial Tabaquismo: aumenta y potencia todos los demás procesos de daño vascular

“Más del 99% de quienes desarrollaron un infarto, un ACV o insuficiencia cardíaca habían presentado previamente al menos uno de los cuatro factores de riesgo tradicionales: presión arterial elevada, colesterol elevado, alteraciones de la glucosa o exposición al tabaco", analizó ante la consulta el médico cardiólogo y jefe de la Unidad Coronaria del ICBA Instituto Cardiovascular Juan Pablo Costabel (MN 119.403).

acv2 ACV e infartos. Una de las principales causas es el tabaquismo.

El especialista agregó: “Este hallazgo no es una simple asociación estadística, sino la expresión de una relación fisiopatológica sólida y bien establecida entre estos factores y el daño vascular”.

El equipo liderado por Greenland y Hokyo Lee de la Universidad de Yonsei detectó que valores no óptimos en uno o más de estos marcadores suelen preceder al diagnóstico, a veces años antes del primer episodio.

Incluso en mujeres menores de 60 años, más del 95% de los casos presentó al menos uno de estos factores.

La hipertensión arterial fue el factor más frecuente: más del 93% de quienes sufrieron infarto, ACV o insuficiencia cardíaca ya tenía presión elevada.

Además, hasta el 97% acumulaba al menos dos factores de riesgo no controlados.

