Durante toda la mañana aparecieron una serie de especulaciones sobre el estado de salud del Indio Solari. En un principio varios medios aseguraron que el cantante de rock había sufrido un ACV, pero rápidamente la pareja del músico salió a desmentirlo.
"Lamentamos el susto": el Indio Solari se refirió a los rumores sobre su estado de salud
El Indio Solari y su entorno publicaron un comunicado en las redes sociales para aclarar su situación de salud
Ahora un posteo en la cuenta de Instagram del Indio Solari le brindó tranquilidad a los fanáticos del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. A continuación los detalles.
¿Qué dijo el Indio Solari sobre su estado de salud?
"Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente, respecto de que el Indio tuvo un ACV. La única es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable", comienza diciendo el comunicado.
"Gracias por la preocupacion. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado", finaliza el comunicado. En esta última oración se puede deducir la opinión del músico y de círculo sobre lo que está ocurriendo con el paro general de la CGT.
La pareja del Indio desmitió los rumores por la mañana con el periodista Ariel Lijalad, quien dijo: "Acabo de hablar con Virginia, su esposa, y me pidió que desmienta que el Indio Solari tuvo un ACV, que eso es mentira".
La confusión comenzó al mediodía, cuando el conductor de espectáculos Ángel de Brito publicó en su cuenta de X (ex Twitter) que el músico había sido internado anoche como consecuencia de un ACV. El mensaje aclaraba que se encontraba "bien atendido y acompañado", la magnitud de la patología mencionada generó un fuerte impacto mediático.
Sin embargo, es importante destacar que la salud del músico argentino comenzó a preocupar cuando en marzo del 2016 anunció, durante un multitudinario recital en la ciudad de Tandil, que padecía la enfermedad de Parkinson. "Mister Parkinson me está pisando los talones, pero acá estoy", reveló.