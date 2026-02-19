"Lamentamos el susto": el Indio Solari se refirió a los rumores sobre su estado de salud

Embed - photo de Instagram de Indio Solari Oficial • Feb 19, 2026 at 6:28 AM View this post on Instagram

"Gracias por la preocupacion. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado", finaliza el comunicado. En esta última oración se puede deducir la opinión del músico y de círculo sobre lo que está ocurriendo con el paro general de la CGT.

La pareja del Indio desmitió los rumores por la mañana con el periodista Ariel Lijalad, quien dijo: "Acabo de hablar con Virginia, su esposa, y me pidió que desmienta que el Indio Solari tuvo un ACV, que eso es mentira".

indio-solari1 El Indio Solari se pronució en las redes sociales sobre su estado de salud.

La confusión comenzó al mediodía, cuando el conductor de espectáculos Ángel de Brito publicó en su cuenta de X (ex Twitter) que el músico había sido internado anoche como consecuencia de un ACV. El mensaje aclaraba que se encontraba "bien atendido y acompañado", la magnitud de la patología mencionada generó un fuerte impacto mediático.

Sin embargo, es importante destacar que la salud del músico argentino comenzó a preocupar cuando en marzo del 2016 anunció, durante un multitudinario recital en la ciudad de Tandil, que padecía la enfermedad de Parkinson. "Mister Parkinson me está pisando los talones, pero acá estoy", reveló.