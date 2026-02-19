Mirtha Legrand: ¿cuántos años cumple el 23 de febrero y cómo será el festejo?

Por décimo año consecutivo, la estética del evento estará bajo la mirada de Ramiro Arzuaga. El ambientador trabajará en conjunto con Mirtha para definir la disposición floral y el mobiliario, buscando crear una atmósfera de calidez y sofisticación.

mirtha legrand china suarez.jpg Siempre elegante. Mirtha Legrand tendrá cambios de vestido en su cumpleaños.

Cumpleaños de Mirtha Legrand: dos cambios de look

Como es tradición en sus presentaciones, la moda tendrá un rol protagónico. Mirtha Legrand lucirá dos vestidos exclusivos durante la noche. El primero es una creación de Claudio Cosano, mientras que el segundo pertenece a la casa Iara Alta Costura. Aunque los colores y diseños se mantienen bajo estricta reserva -un secreto compartido únicamente con su asistente Elvira-, se espera que reflejen la elegancia que la ha caracterizado durante décadas.

Lejos de detenerse, la "Chiqui" encara este nuevo año con la vitalidad que la define. Este festejo no es solo la previa de su centenario, sino la celebración de una vida dedicada al público y el deseo, siempre vigente, de sentirse rodeada por el cariño de los suyos.