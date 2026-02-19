El lunes 23 de febrero, el mundo del espectáculo pondrá sus ojos en la residencia de Marcela Tinayre. Allí, Mirtha Legrand celebrará sus 99 años de vida, reafirmando su vigencia absoluta y su pasión por el encuentro. Fiel a su estilo perfeccionista, la reina de la televisión argentina ha supervisado cada arista del evento, asegurándose de que nada quede librado al azar en una noche que promete ser inolvidable.
Mirtha Legrand: ¿cuántos años cumple el 23 de febrero y cómo será el festejo?
La histórica figura de la televisión y el cine de Argentina prepara un nuevo cumpleaños con selectos invitados y alta cocina
Cumpleaños de Mirtha Legrand: la lista de invitados seleccionada "uno por uno"
A diferencia de otras grandes galas, Mirtha ha optado por un manejo sumamente personal de su lista de asistentes. Según trascendió, ella misma se encargó de enviar las invitaciones a través de su teléfono móvil, contactando individualmente a sus afectos más cercanos. Entre los 60 y 90 invitados que se darán cita, se destacan:
- El círculo familiar: Su hija Marcela Tinayre (anfitriona de la velada), sus nietos Nacho y Juana Viale junto a sus parejas, y sus bisnietos Ámbar, Silvestre y Alí.
- Grandes figuras y amigos: Susana Giménez, Pablo Codevilla y Gabriel Oliveri.
- Empresarios y referentes de la moda: Martín Cabrales, Héctor Vidal Rivas y el diseñador Claudio Cosano.
La celebración comenzará con un tapeo informal en el living para luego pasar al plato principal. La propuesta culinaria, a cargo de Schuster Catering, respetará los gustos clásicos de Mirtha Legrand, con un menú que incluye sus platos predilectos: gnocchis y risotto, servidos en el patio de la casa para aprovechar la frescura de la noche.
Por décimo año consecutivo, la estética del evento estará bajo la mirada de Ramiro Arzuaga. El ambientador trabajará en conjunto con Mirtha para definir la disposición floral y el mobiliario, buscando crear una atmósfera de calidez y sofisticación.
Cumpleaños de Mirtha Legrand: dos cambios de look
Como es tradición en sus presentaciones, la moda tendrá un rol protagónico. Mirtha Legrand lucirá dos vestidos exclusivos durante la noche. El primero es una creación de Claudio Cosano, mientras que el segundo pertenece a la casa Iara Alta Costura. Aunque los colores y diseños se mantienen bajo estricta reserva -un secreto compartido únicamente con su asistente Elvira-, se espera que reflejen la elegancia que la ha caracterizado durante décadas.
Lejos de detenerse, la "Chiqui" encara este nuevo año con la vitalidad que la define. Este festejo no es solo la previa de su centenario, sino la celebración de una vida dedicada al público y el deseo, siempre vigente, de sentirse rodeada por el cariño de los suyos.