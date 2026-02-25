Las propuestas de humor no paran en el Teatro Imperial (Pablo Pescara 301, Maipú). Este jueves 26 y viernes 27 de febrero a las 23.45, Fabián Sigot llega a Mendoza con “Rápido y gracioso”. Este unipersonal propone personajes desopilantes y garantiza risas de principio a fin. Las entradas están a la venta en EntradaWeb.
Humor de primera en el Teatro Imperial: Fabián Sigot presenta "Rápido y gracioso"
El actor y comediante desembarca en la provincia con el exitoso unipersonal dirigido por Gabriel García, donde desfilan sus personajes más desopilantes
"Rápido y gracioso": humor en el Teatro Imperial
El espectáculo, creado y escrito por la dupla Gabriel García y Fabián Sigot, arriba a la provincia en el marco de su exitosa gira nacional tras recorrer más de 50 teatros y localidades del país.
En escena, el actor y comediante de gran popularidad en las redes, despliega un show cargado de energía interpretando a los personajes más queridos por sus seguidores: La Caro, Inés, Lorena y Viviana, a los que se suma José María Domingo, un nuevo personaje creado especialmente para este espectáculo.
Humor, videos, sorpresas y un ritmo imparable construyen una experiencia ideal para disfrutar una noche distinta y divertida.
La dirección y producción general están a cargo de Gabriel García, referente de la escena teatral nacional que trae a Mendoza una propuesta dinámica y popular que conecta de inmediato con el público. Para estas funciones, además se asocia en la producción local con Renzo “Chory” Occhionero.
Sobre el director y productor del espectáculo
Gabriel García es productor, autor y director de espectáculos. Dedicado a la producción de espectáculos a partir del 2003, sus inicios fueron en la televisión para luego pasar por el cine y, por último, dedicarse a la producción de teatro fundamentalmente.
Fundado de GRG Producciones, sus obras acumulan más de 80 premios y distinciones. Fue distinguido entre otros premios con:
- Premio ACE 2013/2014 como mejor productor de espectáculos.
- Premio Hugo 2014, mejor productor integral de espectáculos.
- Premio Carlos 2015 mejor productor integral.
- Premios Vos 2015, mejor productor integral de espectáculos.
- También ganó un Estrella de Mar 2012.
En 2017 convoca a James Murray y juntos fundan “Drum Up Theatre Company”, la primera compañía de teatro que realiza obras en inglés en la Avenida Corrientes de Buenos Aires, estrenando en mayo 2018 “Macbeth” de William Shakespeare en el Teatro Metropolitan Sura.
Alguno de sus espectáculos son:
- “Priscila la reina del desierto (Musical)”.
- “El hombre elefante”.
- “Yiya, el musical”.
- “Hernán Piquín es Freddie”.
- “No hay 2 sin 3”.
- “Romeo & Julieta”.
- “Macbeth”.
- “Relaciones peligrosas”.
- “Ellas mandan”.
- “Buscados”-
- “Mr. Amor”.
- “El club de los estafadores”.
- “La fabulosa historia de los inolvidables Marrapodi” (Los Macocos).
- “Primeras damas del musical”.
- “Horacio Lavandera, grandes clásicos”.
- “Un informe sobre la banalidad del amor”.
- “Edipo.com”.
- “Te quiero tanto, tanto”.
- “El espejo”.
- “Dime qué ves”.
- “No confíes en mí”.
- “Tango & baile”.
- “Fuimos todos”.
- “Carmilla”.
- “No te preocupes ojos azules”.
- “Jack, el destripador”.
Sobre Fabián Sigot
Actor y humorista. Comenzó su formación en el año 2016 en un seminario dictador por el Teatro Cervantes INET. Luego comenzó la carrera en arte dramático en la Escuela de Arte y Comunicación EMAC. Recibido en el año 2020. Realizó seminarios de clown, performance y bufón durante el transcurso de su carrera.
También realizó formación musical en el año 2013 en el Conservatorio de Música Alberto Ginastera, orientado en canto lírico. Participó como parte del elenco de humoristas en cinco temporadas de verano en el partido de la costa.
En 2021 participa del Varieté EL CASTING, de Gabriel García, y en el 2022 comienzan a girar con el show “Una noche con mis chicas recargado”, el primer trabajo de la dupla. En 2024 estrena “Rápido y gracioso”.