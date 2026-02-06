Tan Biónica en Mendoza: la banda de Chano agotó las preventas de entradas 1 y 2 y abrió una tercera

El show prevé una puesta en escena a gran escala y un recorrido emocional por los himnos ineludibles de su carrera, junto a las canciones de “El Regreso”, que sonarán por primera vez en vivo en Mendoza. Será una experiencia intensa, atravesada por los coros infinitos, la energía del público y esa conexión única que solo se vive en un recital de Tan Biónica.

Este concierto forma parte del regreso definitivo de la banda a los escenarios, luego de un impasse bastante largo para sus fanáticos. En 2023, Tan Biónica protagonizó uno de los retornos más impactantes de la música argentina con la gira “La Última Noche Mágica”, vendiendo más de 500.000 entradas en Latinoamérica y España, con múltiples funciones agotadas en estadios y arenas.

Mendoza fue testigo de ese reencuentro el 16 de marzo de 2024, cuando la banda de los hermanos Charpentier se presentó en el anfiteatro Juan Pablo Segundo, en San Martín.