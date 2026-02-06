Tan Biónica se presentará en Mendoza el sábado 18 de abril a las 22 en el Teatro Griego Frank Romero Day. La preventa de entradas 1 y 2 está agotada y ya comenzó la tercera preventa a través de feverup.com (6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard). Será el único show en Cuyo de la banda liderada por Chano y Alejo Charpentier.
Tan Biónica en Mendoza: la banda de Chano agotó las preventas de entradas 1 y 2 y abrió una tercera
Crece la expectativa por el concierto de Tan Biónica en el Teatro Griego Frank Romero Day. Nueva etapa en la preventa de entradas
La banda de los hermanos Charpentier presentará su más reciente álbum "El Regreso", pero seguramente no faltaran los hits como "La melodía de Dios" o "Ella" o "Beautiful".
El regreso de Tan Biónica despierta una enorme expectativa en todo el país. Luego de arrasar con su nuevo álbum “El Regreso”, el grupo promete una noche cargada de emoción, nostalgia y celebración colectiva, donde convivirán los clásicos que marcaron a toda una generación con las nuevas canciones que abren esta etapa renovada.
El show prevé una puesta en escena a gran escala y un recorrido emocional por los himnos ineludibles de su carrera, junto a las canciones de “El Regreso”, que sonarán por primera vez en vivo en Mendoza. Será una experiencia intensa, atravesada por los coros infinitos, la energía del público y esa conexión única que solo se vive en un recital de Tan Biónica.
Este concierto forma parte del regreso definitivo de la banda a los escenarios, luego de un impasse bastante largo para sus fanáticos. En 2023, Tan Biónica protagonizó uno de los retornos más impactantes de la música argentina con la gira “La Última Noche Mágica”, vendiendo más de 500.000 entradas en Latinoamérica y España, con múltiples funciones agotadas en estadios y arenas.
Mendoza fue testigo de ese reencuentro el 16 de marzo de 2024, cuando la banda de los hermanos Charpentier se presentó en el anfiteatro Juan Pablo Segundo, en San Martín.