El actor Rubén Polimeni murió en la ciudad de Buenos Aires a los 70 años. Conocido por sus actuaciones en Los simuladores, Rincón de Luz y Los Roldán, tuvo una gran recorrido por la televisión argentina, el cine, el teatro y la publicidad. Con el paso de los años, se convirtió en una figura que abarcó a diversas generaciones del país.
Murió Rubén Polimeni, el querido actor de Los simuladores, Rincón de Luz y Los Roldán
El artista tuvo un gran recorrido en televisión, teatro, publicidad y cine de Argentina. La triste noticia fue difundida por la Asociación Argentina de Actores
La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó la noticia a través de un comunicado en su cuenta de X: “Con profundo pesar despedimos al actor Rubén Polimeni, quien desarrolló una nutrida trayectoria en televisión, cine, teatro y publicidad. Acompañamos con nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos”. No trascendió cuál fue la causa de su deceso.
Quién era Rubén Polimeni
Rubén Polimeni nació el 9 de diciembre de 1955. A lo largo de su trayectoria como actor participó en varias series y películas argentinas. En la televisión, trabajó en algunas de las ficciones más populares de las últimas décadas: "Hermanos y detectives", "Sin código", "Los simuladores", "Kachorra", "Tiempo final", "Sos mi hombre", "Bella y Bestia", "La ley del amor", "Amor mío", "Los Roldán", "La panadería", "Los Felipe", "Mi familia es un dibujo", "Rincón de luz", "Abre tus ojos" y "Máximo corazón".
En el cine actuó en "Plata quemada", "24 horas (algo está por explotar)" y "¡Qué absurdo haber crecido!". En cuanto al teatro, formó parte de las obras "Abasto en sangre", "Mustafá" y "Los aparatos".