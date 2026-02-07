Murió Rubén Polimeni, el querido actor de Los simuladores, Rincón de Luz y Los Roldán

La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó la noticia a través de un comunicado en su cuenta de X: “Con profundo pesar despedimos al actor Rubén Polimeni, quien desarrolló una nutrida trayectoria en televisión, cine, teatro y publicidad. Acompañamos con nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos”. No trascendió cuál fue la causa de su deceso.

Quién era Rubén Polimeni

Rubén Polimeni nació el 9 de diciembre de 1955. A lo largo de su trayectoria como actor participó en varias series y películas argentinas. En la televisión, trabajó en algunas de las ficciones más populares de las últimas décadas: "Hermanos y detectives", "Sin código", "Los simuladores", "Kachorra", "Tiempo final", "Sos mi hombre", "Bella y Bestia", "La ley del amor", "Amor mío", "Los Roldán", "La panadería", "Los Felipe", "Mi familia es un dibujo", "Rincón de luz", "Abre tus ojos" y "Máximo corazón".