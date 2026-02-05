Este viernes 6 de febrero, a las 20, el Teatro Pulgarcito (ubicado frente a la rotonda de la calesita del parque General San Martín) se convertirá en el escenario de una noche a pura comedia con el Show de Daniel Quiroga "Hola ¡estoy bien!. La función se da en el marco del programa “Verano Cultural 2026”, con acceso libre y gratuito. La previa estará a cargo del elenco de títeres La valija del sol, que presentará su obra “La leyenda de Mur…. Un cuento de colores”, ideal para disfrutar en familia.
Verano Cultural 2026: Daniel Quiroga en el Teatro Pulgarcito con entrada gratuita
El ciclo organizado por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza continúa este fin de semana en el Parque General San Martín
Daniel Quiroga: "Hola ¡estoy bien", sinopsis
El show del experimentado y querido actor mendocino se basa en el humor y la improvisación. En “Hola, ¡estoy bien!”, Daniel Quiroga rompe la cuarta pared y adopta un formato dinámico de comedia en vivo donde los ejes centrales del espectáculo son:
- Relatos de infancia: anécdotas personales con las que el público se sentirá identificado.
- Temas cotidianos: un recorrido humorístico por la ansiedad y los miedos.
- Interacción total: el actor despliega su talento para la improvisación, haciendo que cada asistente sea parte esencial del show.
- En este espectáculo, la versatilidad de Quiroga se pone a prueba al fusionar el stand up tradicional con el arte de improvisar junto a la gente.
Daniel Quiroga: 40 años de trayectoria
Hablar de Quiroga es hablar de la historia del teatro mendocino. Con una carrera que comenzó a los 18 años en Ecuador junto a su tío, Ernesto Suárez, Daniel ha recorrido Latinoamérica formándose como actor, mimo, director y docente.
Desde la creación del grupo de mimo Pierrot en los años 80 hasta clásicos inolvidables como "Educando al nene", Quiroga se ha consolidado como un referente ineludible de la escena local, llevando el humor y la reflexión a cada rincón de la provincia y en muchísimos escenarios del país.