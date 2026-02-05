Verano Cultural 2026: Daniel Quiroga en el Teatro Pulgarcito con entrada gratuita

Daniel Quiroga: "Hola ¡estoy bien", sinopsis

El show del experimentado y querido actor mendocino se basa en el humor y la improvisación. En “Hola, ¡estoy bien!”, Daniel Quiroga rompe la cuarta pared y adopta un formato dinámico de comedia en vivo donde los ejes centrales del espectáculo son:

Relatos de infancia: anécdotas personales con las que el público se sentirá identificado.

Temas cotidianos: un recorrido humorístico por la ansiedad y los miedos.

Interacción total: el actor despliega su talento para la improvisación, haciendo que cada asistente sea parte esencial del show.

En este espectáculo, la versatilidad de Quiroga se pone a prueba al fusionar el stand up tradicional con el arte de improvisar junto a la gente.

Daniel Quiroga: 40 años de trayectoria

Hablar de Quiroga es hablar de la historia del teatro mendocino. Con una carrera que comenzó a los 18 años en Ecuador junto a su tío, Ernesto Suárez, Daniel ha recorrido Latinoamérica formándose como actor, mimo, director y docente.