Jorge Drexler llega a Mendoza en abril

Con más de tres décadas de trayectoria, el artista uruguayo es reconocido como uno de los grandes referentes de la canción en español, combinando profundidad poética, innovación sonora y una mirada humanista sobre el mundo.

Drexler, ganador en los Premios Latin Grammy

El anuncio de la gira llega en un momento destacado de su presente. El artista fue reconocido recientementecon el premio Latin Grammy 2025 en las categorías Canción Pop/Rock del Año y Grabación del Año por “Desastres Fabulosos”, el tema que lanzó junto a Conociendo Rusia en mayo de este año.

En paralelo, el artista presentó “El fin y el medio”, una canción escrita junto a su hijo Pablo, nacida -según él mismo contó- del dolor y la necesidad de comprender el mundo. Ese lanzamiento, íntimo y profundo, reafirmó su lugar como autor de canciones que dialogan con la realidad sin perder la poesía.

Tras el éxito y reconocimiento de la gira de presentación de su último disco, “Tinta y Tiempo” -que recorrió más de 35 países durante casi tres años-, Drexler regresa a los escenarios con la expectación que siempre genera por saber cuáles serán sus próximos pasos artísticos. Con estas primeras fechas, va marcando el camino de una más que previsible gira de presentación de su nuevo proyecto.