El músico uruguayo Jorge Drexler presentará su disco "Tinta y Tiempo" en Mendoza. Será el viernes 10 de abril a las 22 en el Arena Maipú Stadium (Emilio Civit y Maza). Las entradas ya están en venta en ticketek.com.ar y boletería del estadio (solo en efectivo).
Jorge Drexler llega a Mendoza en abril
El artista uruguayo presentará su disco más reciente en nuestra provincia. Las entradas ya están a la venta
Jorge Drexler en Mendoza: un regreso esperado
El show de Drexler en Mendoza marca su vuelta a la provincia después de varios años: su última presentación fue en 2018, motivo por el cual este retorno es especialmente anhelado por los mendocinos
Además de regresar a los escenarios argentinos luego de casi 3 años, Drexler recorrerá Chile, Uruguay y Brasil. Esto refuerza un lazo artístico y afectivo construido a lo largo del tiempo con su público: una relación basada en la escucha atenta, la emoción y la fidelidad que acompaña cada una de sus etapas.
Con más de tres décadas de trayectoria, el artista uruguayo es reconocido como uno de los grandes referentes de la canción en español, combinando profundidad poética, innovación sonora y una mirada humanista sobre el mundo.
Drexler, ganador en los Premios Latin Grammy
El anuncio de la gira llega en un momento destacado de su presente. El artista fue reconocido recientementecon el premio Latin Grammy 2025 en las categorías Canción Pop/Rock del Año y Grabación del Año por “Desastres Fabulosos”, el tema que lanzó junto a Conociendo Rusia en mayo de este año.
En paralelo, el artista presentó “El fin y el medio”, una canción escrita junto a su hijo Pablo, nacida -según él mismo contó- del dolor y la necesidad de comprender el mundo. Ese lanzamiento, íntimo y profundo, reafirmó su lugar como autor de canciones que dialogan con la realidad sin perder la poesía.
Tras el éxito y reconocimiento de la gira de presentación de su último disco, “Tinta y Tiempo” -que recorrió más de 35 países durante casi tres años-, Drexler regresa a los escenarios con la expectación que siempre genera por saber cuáles serán sus próximos pasos artísticos. Con estas primeras fechas, va marcando el camino de una más que previsible gira de presentación de su nuevo proyecto.