El miércoles 31 de diciembre, la magia de "El Club del Sodeado" se reencuentra con su público en Wabi Fun Club (Acceso Sur, lateral Este 1450, Mendoza) para la que promete ser la celebración de Año Nuevo más explosiva de Mendoza.
El regreso más esperado: "El Club del Sodeado" vuelve a Mendoza para despedir el año con una fiesta imperdible
Tras una pausa de cinco años, el espectáculo que se hizo famoso por su ambiente vibrante, inclusivo y su cuidada selección musical, vuelve para cerrar el 2025 con una edición especial de Año Nuevo
Entradas para "El Club del Sodeado"
El evento busca revivir la nostalgia de sus inicios, pero con una producción renovada y la misma energía que lo convirtió en leyenda. Las entradas ya están a la venta a través de FlashPass.com.
Quienes asistan podrán disfrutar de sets cargados de hits a cargo de Geo Efrita, Lucifer y DJ Mami e invitados, una puesta en escena inmersiva y, sobre todo, el espíritu inconfundible de fiesta sin etiquetas que la define.
El Club del Sodeado: una historia de éxito y energía pura
"El Club Del Sodeado" nació en 2018 de la mano de sus creadoras, Georgina Puebla (Geo Efrita) y Alejandra Pérez (DJ Mami) , dos amigas mendocinas con la visión de crear un espacio nocturno diferente: un lugar donde la libertad, la diversidad y la mejor música fuesen las únicas protagonistas. Rápidamente, la propuesta conectó con el público joven, que agotó entradas en cada edición y se estableció como un fenómeno cultural que trascendió la vida nocturna. La fiesta contó con innumerables participaciones de invitados famosos como: Cazzu, La Joaqui, Catriel y Paco Amoroso, Damas Gratis y más.
Su nombre se convirtió en sinónimo de bailes interminables al ritmo de sonidos tropicales y urbanos a través de los años:
- Dante Spinetta junto a Duki (2019)
- La Joaqui (2018)
- Ca7riel (2019)
- Geo Efrita, Dj Mami y Locyfer (2025-26)