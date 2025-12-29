El regreso más esperado: "El Club del Sodeado" vuelve a Mendoza para despedir el año con una fiesta imperdible

Entradas para "El Club del Sodeado"

El evento busca revivir la nostalgia de sus inicios, pero con una producción renovada y la misma energía que lo convirtió en leyenda. Las entradas ya están a la venta a través de FlashPass.com.

Quienes asistan podrán disfrutar de sets cargados de hits a cargo de Geo Efrita, Lucifer y DJ Mami e invitados, una puesta en escena inmersiva y, sobre todo, el espíritu inconfundible de fiesta sin etiquetas que la define.