Living Colour por primera vez en Mendoza

La formación actual incluye a Corey Glover (voz), Vernon Reid (guitarra), Will Calhoun (batería) y Doug Wimbish (bajo). Juntos, siguen redefiniendo lo que una banda de rock puede ser, tanto musical como culturalmente.

Historia de Living Colour

Formada en Nueva York en 1984 por el guitarrista Vernon Reid, Living Colour se destacó desde sus inicios por su mezcla única de rock, metal, funk, jazz, punk y hip-hop. El salto global llegó cuando Mick Jagger los descubrió y los invitó a abrir los shows de The Rolling Stones, impulsando su carrera internacional.

El grupo alcanzó el reconocimiento mundial con su álbum debut "Vivid" (1988), que incluye el himno ganador del Grammy “Cult of Personality”, una declaración atemporal de identidad y resistencia. Su segundo disco, "Time’s Up" (1990), también obtuvo un Grammy y consolidó su reputación por combinar potencia musical con letras provocadoras.

Con trabajos posteriores como "Stain" (1993), "Collideøscope" (2003), "The Chair in the Doorway" (2009) y "Shade" (2017), Living Colour mantiene intacta su energía creativa y su compromiso con un arte que desafía las convenciones.