El domingo 22 de febrero llega a Mendoza por primera vez la banda neoyorquina Living Colour, Será en 23 Ríos Craftbeer (Acceso Sur y Boedo, Luján de Cuyo) a partir de las 18. Ultramandaco y Labios de Sal son las bandas invitadas. Las entradas están en venta en Flashpass.com.ar.
Living Colour por primera vez en Mendoza
La legendaria banda neoyorquina llega para celebrar sus 40 años de historia. Bandas mendocinas invitadas: Ultramandaco y Labios de Sal
Living Colour llega por primera vez a Mendoza en el marco de su “The Best Of 40 Years Tour”, una gira histórica que celebra cuatro décadas de música revolucionaria, conciencia social e innovación artística. El show promete ser uno de los grandes acontecimientos del rock internacional en la provincia.
Living Colour: 40 años de música
En el marco de su gira mundial “The Best Of 40 Years Tour”, la banda neoyorquina continúa rompiendo límites musicales y culturales. La gira latinoamericana comenzará nada menos que en en nuestra provincia, y continuará por Buenos Aires, Porto Alegre, São Paulo, Río de Janeiro, Curitiba y Santiago. Cada presentación será una celebración del legado de Living Colour y de su evolución a lo largo de cuatro décadas de creatividad audaz y sonido innovador.
La formación actual incluye a Corey Glover (voz), Vernon Reid (guitarra), Will Calhoun (batería) y Doug Wimbish (bajo). Juntos, siguen redefiniendo lo que una banda de rock puede ser, tanto musical como culturalmente.
Historia de Living Colour
Formada en Nueva York en 1984 por el guitarrista Vernon Reid, Living Colour se destacó desde sus inicios por su mezcla única de rock, metal, funk, jazz, punk y hip-hop. El salto global llegó cuando Mick Jagger los descubrió y los invitó a abrir los shows de The Rolling Stones, impulsando su carrera internacional.
El grupo alcanzó el reconocimiento mundial con su álbum debut "Vivid" (1988), que incluye el himno ganador del Grammy “Cult of Personality”, una declaración atemporal de identidad y resistencia. Su segundo disco, "Time’s Up" (1990), también obtuvo un Grammy y consolidó su reputación por combinar potencia musical con letras provocadoras.
Con trabajos posteriores como "Stain" (1993), "Collideøscope" (2003), "The Chair in the Doorway" (2009) y "Shade" (2017), Living Colour mantiene intacta su energía creativa y su compromiso con un arte que desafía las convenciones.