Murió Brigitte Bardot, ícono del cine francés y del activismo animal

Brigitte Bardot fue una de las figuras más influyentes del cine europeo de la posguerra. Su imagen desafiante y sensual rompió moldes en la década del 50 y la convirtió en un fenómeno global, con películas que marcaron época y una presencia mediática que trascendió la pantalla grande. Más allá de su carrera artística, su nombre quedó asociado a un cambio cultural profundo en los cánones de belleza y en la representación de la mujer en el cine.

En la cima de su popularidad, la actriz tomó una decisión inesperada: se retiró del mundo del espectáculo para dedicarse de lleno a la defensa de los derechos de los animales. Desde entonces, volcó su vida a la militancia ambiental y al activismo, una faceta que terminó definiendo su legado tanto como su paso por el cine.

A lo largo de los años, la Fundación Brigitte Bardot se consolidó como una de las organizaciones animalistas más reconocidas de Europa, con campañas internacionales y una fuerte influencia en el debate público sobre el bienestar animal.

Brigitte Bardot, una figura influyente de su época

En una entrevista concedida en mayo a la cadena francesa BFMTV, Bardot había expresado su deseo de llevar una vida marcada por la calma y el contacto con la naturaleza. “Hoy vivo como una granjera”, relató entonces, al describir su día a día rodeada de ovejas, cabras, cerdos, un burro, un poni, además de numerosos perros y gatos. En esa charla también remarcó que se mantenía alejada de la tecnología, ya que no utilizaba ni teléfono móvil ni computadora.

Brigitte Bardot Brigitte Bardot fue un ícono de la belleza.

La actriz había sido internada el 28 de septiembre, cuando debió someterse a una intervención quirúrgica de envergadura para tratar una enfermedad grave, un episodio que generó preocupación en Francia por su delicado estado de salud.

Considerada un símbolo nacional, Brigitte Bardot ocupa un lugar en el imaginario francés comparable al de figuras históricas como Charles de Gaulle o emblemas culturales como la Torre Eiffel. Su trayectoria artística, su vida personal y sus posicionamientos públicos influyeron durante décadas en la sociedad francesa, dejando una huella profunda tanto en la cultura popular como en el debate público.

