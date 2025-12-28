La legendaria actriz francesa Brigitte Bardot murió a los 91 años.

“La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, Madame Brigitte Bardot, actriz y cantante de renombre mundial, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y energía al bienestar animal y a su fundación”, indicaba el comunicado de la organización benéfica entregado a la prensa en las últimas horas.

Cine Brigitte muerte A los 91 años y luego de sufrir distintos problemas de salud, murió la legendaria actriz francesa Brigitte Bardot. Foto gentileza elmundo.es

La muerte de Bardot, quien recolucionó al mundo del cine, se produjo luego de que atravesara un delicado cuadro de salud en los últimos meses. En octubre pasado el diario francés Var-Matin había informado que la actriz había sido operada por “una enfermedad grave” y que su estado era “preocupante”.

Ese medio había resaltado en aquel momento que la actriz había permanecido tres semanas internada antes de regresar a su casa en Saint-Tropez para continuar con un proceso de recuperación. Días después, al no informarse nada sobre su estado, se había instalado el rumor de que había muerto.

Sin embargo, la propia estrella del cine francés se había encargado de desmentir la versión con un mensaje claro y directo en su cuenta de X. “No sé quién empezó esta noticia falsa sobre mi desaparición esta noche, pero sepan que estoy bien y no pienso retirarme. Un consejo para los sabios”, había escrito Bardot, según indica euronews.com.

En octubre pasado, Bardot tuvo que desmentir personalmente rumores sobre su muerte a través de redes sociales. Escribió entonces que estaba bien y que no tenía intención de marcharse. Pero su fragilidad física era evidente. Ya en enero de 2023 había sido hospitalizada por insuficiencia respiratoria, y el verano de 2025 le pasó factura debido a las altas temperaturas en el sur de Francia.

Símbolo de liberación femenina

La destacada actriz francesa había nacido el 28 de septiembre de 1934 en París. Brigitte Anne-Marie Bardot creció en una familia burguesa donde estudió ballet. Antes de llegar al cine soñaba con ser bailarina, pero el destino la llevó a otro escenario. En 1952 debutó como actriz, aunque fue en 1956 cuando explotó como fenómeno mundial con "Y Dios creó a la mujer", dirigida por Roger Vadim, quien era su esposo en ese momento. Ese film la convirtió en símbolo de liberación femenina y sensualidad cuando apenas tenía 22 años.

Cine Brigitte actriz La actriz Brigitte Bardot, quien murió en su mansión de Saint Tropez a los 91 años, filmó 47 películas y grabó más de 60 canciones. Foto gentileza okdiario.com

Bardot dominó las pantallas europeas durante dos décadas. Trabajó junto a Jean-Luc Godard en "El desprecio" (1963), uno de los clásicos más recordados de la Nouvelle Vague francesa. Además filmó 47 películas y grabó más de 60 canciones. Su notable protagonismo la llevó a ser nominada al BAFTA y ganó el David di Donatello.

Su imagen despeinada, su mirada desafiante y su forma de moverse redefinieron lo que significaba ser una estrella de cine, en momentos en que al otro lado del Atlántico aparecía Marilyn Monroe como una competencia seria.

Justamente después del éxito de "Y Dios creó a la mujer", conoció a su coprotagonista, Jean-Louis Trintignant. El actor francés y piloto de autos estaba casado con la actriz Stéphane Audran, pero fue su amante durante dos años.

Poco tiempo después conoció a su segundo marido, Jacques Charrier, quien se convirtió en el padre de su único hijo, Nicolas-Jacques. El actor y productor francés fue quien lo crió y educó, porque la actriz siempre admitió que no había sido programada para ser madre.

Tras una nueva ruptura matrimonial, la actriz se casó por tercera vez con el playboy alemán Gunter Sachs, en Las Vegas y desde ese momento se instaló en su mansión de Saint-Tropez. Allí hizo un gran cambio en su carrera: apenas cumplió 40 años, en 1974, dejó tanto el cine como la música para dedicarse a la protección de los animales.